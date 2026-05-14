У жены Цекало отнялась нога после неудачного массажа

По словам женщины, специалист слишком сильно надавил ей на спину, несмотря на предупреждение о проблемах с позвоночником.

Эрвин заранее предупредила мастера, что у нее есть межпозвоночная грыжа, и попросила быть аккуратнее. Однако, по словам Дарины, массажист проигнорировал эту просьбу — «сработал как под глухого».

«Грыжа позвоночного диска сдавила спинной нерв, и нога онемела», — сообщила Эрвин.

В результате у женщины временно отнялась нога. Она подчеркнула, что эта ситуация стала для нее серьезным напоминанием о том, с какой осторожностью нужно выбирать специалистов, доверяющих свое здоровье.

Дарина Эрвин — актриса и певица, известная по роли в фильме «Горько!». Александр Цекало — продюсер, шоумен и актер, бывший участник дуэта «Несчастный случай» (до 2000-х годов). Пара поженилась в 2019 году, у них есть общая дочь.

Это не первый случай, когда массаж приводит к осложнениям. Врачи предупреждают: при наличии грыжи или других проблем с позвоночником любые манипуляции должны проводиться только после консультации с неврологом и строго квалифицированным специалистом.

Сама Эрвин сейчас проходит восстановление и советует подписчикам не игнорировать медицинские рекомендации при выборе процедур.