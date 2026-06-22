У Славы Копейкина диагностировали биполярное расстройство

Актер Слава Копейкин признан негодным к военной службе из-за биполярного расстройства, сообщает Телеграм-канал Mash. Первые признаки болезни проявились у него в подростковом возрасте после тяжелых событий в семье.

Почему у Славы Копейкина возникло биполярное расстройство

В студенческие годы и во время работы в театре у артиста возникли проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, от которых он позже отказался и прошел лечение. Кстати, несмотря на такие обстоятельства, Копейкин окончил ГИТИС с красным дипломом.

Как актер узнал о диагнозе

После обследования врачи диагностировали биполярное расстройство и поставили Копейкина на учет. Когда пришла повестка, его направили на дополнительную проверку, где диагноз подтвердили.

Сам актер ситуацию пока не комментирует.