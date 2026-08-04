У Семена Слепакова* остались еще две квартиры в Москве: какова их стоимость

Пока комик и иноагент Семен Слепаков* живет за пределами России, его связь с родиной остается куда более ощутимой, чем может показаться на первый взгляд. Речь не только о творчестве или публичных высказываниях — речь о вполне материальных вещах: квартирах, банковских вкладах и даже привычках близких. Как выяснилось, за кулисами публичной повестки у комика сложилась целая «недвижимая история»: две квартиры в престижном районе Москвы, переоформленные на родителей, внушительные суммы на счетах и регулярные визиты семьи в столицу — в том числе ради шопинга в ЦУМе.

Две квартиры в одном доме: как росла недвижимость Слепакова*

История московской недвижимости Семена Слепакова* началась еще в 2012 году, на пике его популярности в России. Тогда комик приобрел первую квартиру площадью 93 квадратных метра в доме на улице Крупской. Спустя шесть лет, в 2018 году, он стал владельцем еще одной квартиры — на этот раз площадью 65 квадратов. Любопытно, что вторая квартира находилась буквально через стенку от первой, в той же восьмиэтажке. В итоге Слепаков* объединил оба объекта в единое пространство общей площадью 158 квадратных метров. Учитывая, что стоимость одного квадратного метра в этом районе достигает полумиллиона рублей, совокупная цена такой недвижимости может исчисляться сотнями миллионов.

Дом расположен в престижном Ломоносовском районе — в шаговой доступности от МГУ и нескольких парков, что дополнительно повышает ценность локации. Сегодня обе квартиры оформлены на родителей артиста — 73‑летнего Сергея и 71‑летнюю Марину Слепаковых.

Что стало с самой роскошной квартирой

Из всех объектов недвижимости, связанных с комиком, особняком стоит его квартира в элитном ЖК Park Residence в центре Москвы. Это была самая роскошная из его столичных резиденций — ее стоимость оценивается в 295 млн рублей. После переезда в Израиль Слепаков* продал эту квартиру, сделав, по сути, окончательный жест расставания с самым дорогим своим московским активом.

При этом жилье на улице Крупской не осталось без присмотра. В нем поселилась подруга семьи, которая следит за порядком и регулярно оплачивает коммунальные услуги. Таким образом, несмотря на физическое отсутствие владельца, квартира остается «живой» и ухоженной.

Финансы и шопинг: деньги остаются в России

Финансовая связь Слепакова* с Россией тоже не прервалась. По данным источников, на банковских вкладах комика хранится 25,7 млн рублей. За три года эти средства принесли ему почти 2 млн рублей в виде процентов — показатель того, что артист не просто хранит деньги в российских банках, но и получает с них доход.

Параллельно с этим в Москву регулярно наведываются родители комика. Особенно заметной оказалась активность матери артиста: в 2023–2024 годах она потратила в ЦУМе более полумиллиона рублей. Эти траты — не столько показатель роскоши, сколько деталь, рисующая картину того, как семья сохраняет привычные ритуалы, даже переехав жить в другую страну.

По материалам SHOT

*Включен в реестр иностранных агентов