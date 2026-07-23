У Полины Лурье, купившей квартиру Ларисы Долины, заблокировали счета

По данным РИА Новости, налоговая инспекция приостановила операции по счетам Полины Лурье — покупательницы квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках.

Решение принято 6 июля из-за того, что женщина не предоставила налоговую декларацию в установленный дополнительный срок в 20 дней.

История вокруг квартиры Ларисы Долиной

История недвижимости началась в 2024 году. Лурье приобрела московскую квартиру в Хамовниках, но певица заявила, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать жилье и перевести сбережения на сомнительные счета. Общий ущерб составил не менее 317 миллионов рублей.

В марте 2025 года суд вернул квартиру Долиной, но Лурье оспорил решение в высшей инстанции. В декабре того же года певицу обязали выселиться, а ключи она передала только в январе 2026 года.

При этом за Долиной сохранили право на возмещение ущерба от мошенников — ее иск сейчас рассматривается в суде.

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