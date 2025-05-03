У Полины Гренц из «Физрука» выпадали волосы

Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц откровенно рассказала о том, с какими сложностями она столкнулась, став знаменитой. Она подметила, что до сих пор подвергается критике за свой вес. Актриса то худела, но поправлялась, стараясь добиться идеальных параметров. Но все равно слышала за спиной шепоток о том, что она толстая.

В итоге Полина столкнулась с серьезным заболевание — расстройством пищевого поведения. Актриса практически ничего не ела. Она боялась поправиться. В результате изможденная девушка попала в больницу, почувствовав себя плохо.

«У меня случилось РПП. Сначала была почти что анорексия. При росте метр шестьдесят пять я весила 48 килограммов. Тот период был ужасным. Я не ела вообще ничего практически, так как понимала, что если я что-нибудь съем, то сразу располнею. Казалась себе огромной. У меня прекратились критические дни, начались проблемы с кишечником, выпадали волосы, гнулись пополам ногти», — приводит « Леди Mail » слова Полины Гренц.

Лечение быстрого эффекта не дало. После анорексии актриса столкнулась с булимией. Гренц начала усиленно питаться, что привело к тому, что она поправилась. Такие метаморфозы с фигурой вызвали у Полины новую волну недовольства своим телом. Помочь девушке сумел психиатр.

Актриса стала популярной благодаря сериалу «Физрук» в 2014 году. Она испытала неожиданный успех вопреки отсутствию специального образования и знакомств в индустрии. Ее карьера началась благодаря доверию Дмитрия Нагиева. Именно он выбрал девушку на главную роль. Успех принес ей известность, но вместе с ней пришла негативная реакция публики.

Главной проблемой стали критические замечания зрителей о внешности Полины. Она столкнулась с буллингом из-за лишнего веса. Постоянное общественное внимание привело к сильному эмоциональному стрессу, который достиг пика. В результате юная звезда столкнулась с серьезным нервным срывом.