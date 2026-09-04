У покойного Яниса Тиммы не было претензий к Анне Седоковой

Бракоразводный процесс Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тимма давно завершен, но его отголоски продолжают сотрясать жизнь певицы. После трагической гибели спортсмена его родственники предъявили иск к бывшей супруге на 37 миллионов рублей — и намерены идти до конца, вплоть до запрета на выезд из страны. Однако сторона Седоковой уверена: эти претензии прямо противоречат воле самого Тиммы, который при разводе отказался от любых имущественных споров.

Очередное заседание по разделу имущества состоялось в Останкинском суде. После его завершения адвокат певицы Татьяна Стукалова дала журналистам комментарии, в которых четко обозначила позицию своей доверительницы.

По словам адвоката, Янис Тимма при разводе не стал предъявлять никаких имущественных претензий к Анне Седоковой — и теперь попытки его наследников отсудить что-либо у певицы идут вразрез с его собственной волей. Стукалова напомнила, что баскетболист лично присутствовал на судебном заседании о расторжении брака, где суд напрямую задал ему вопрос об имущественных претензиях.

«Суд вынес решение и расторг этот брак. Янис присутствовал на судебном заседании. Суд задал ему вопрос: „Имеете ли вы имущественные претензии?“, на что Янис ответил: „Нет, имущественных претензий между мной и Анной нет“. И теперь почему-то наследники считают, что они обладают большими правами, чем сам Янис. Янис же этим не воспользовался, у него же не было имущественных претензий», — высказалась Стукалова.

Помимо этого, адвокат подчеркнула, что в браке с Тиммой Седокова приобрела лишь одну квартиру — и за собственные средства. Впоследствии эта недвижимость была продана. Стукалова также напомнила о наличии брачного договора, который ни Анна, ни Янис при разводе не пытались оспорить.

Тем не менее родственники Тиммы настроены решительно: они требуют взыскать с певицы 37 миллионов рублей. На предыдущем заседании представитель семьи баскетболиста заявила, что намерена идти до конца и в крайнем случае добиться пожизненного запрета на выезд Седоковой из России.

Пока суд разбирается в тонкостях имущественных отношений, главная интрига сводится к одному: смогут ли наследники оспорить позицию, которую при жизни занимал сам Янис Тимма, или его слова станут решающим аргументом в пользу бывшей супруги.

По материалам Super.ru