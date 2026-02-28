У него прекрасный вкус: Татьяна Навка высказалась о муже

Известная российская фигуристка и общественный деятель Татьяна Навка поделилась интересными деталями личной жизни. Она рассказала о спортивных увлечениях своего супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и, конечно же, его безупречном стиле.

Спортивный дух в семье: от коньков до хоккея

Татьяна Навка не могла не упомянуть об увлечении супруга коньками. На вопрос, научила ли она Дмитрия Сергеевича кататься, Навка с улыбкой ответила отрицательно.

"Нет, что вы. Он прекрасно катается, иногда играет в хоккей, особенно это было раньше, сейчас меньше времени. Он вообще очень спортивный", — цитирует Татьяну Навку kp.ru.

Фигуристка подчеркнула, что ее муж обладает врожденным спортивным талантом и не нуждается в дополнительных уроках мастерства. Более того, Татьяна придерживается мнения, что в семейных отношениях лучше избегать тренировок между супругами и родителями с детьми:

"Лучше, чтобы муж и жена не тренировали друг друга, как и своих детей", — отметила Навка.

Элегантность от природы: стиль Дмитрия Пескова

Не обошел стороной разговор и тему гардероба Дмитрия Сергеевича. Песков всегда выглядит очень стильно. Но кто же занимается его стилем и формирует гардероб — профессионалы или жена? Татьяна Навка с теплотой отозвалась о вкусе своего супруга, подчеркнув, что его стиль — это прежде всего его личное качество.

"У него самого прекрасный вкус. Ну, и мне кажется, что с моим появлением он стал немножко по-другому одеваться", — поделилась Навка.

Признание фигуристки намекает на то, что, несмотря на природную элегантность Дмитрия Сергеевича, ее собственное видение моды также могло внести определенные коррективы в его стиль, сделав его еще более изысканным.

Взаимное влияние и женская "хитрость"

Конечно же, не обошлось без вопроса о критике в отношении нарядов Татьяны. Навка призналась, что Дмитрий Сергеевич иногда высказывает свое мнение, но это не всегда оказывает решающее влияние на ее выбор.

"Иногда он может сказать, что ему что-то не нравится. Он не любит черный цвет. Ну, бывает. Иногда прислушиваюсь, иногда говорю: "А я хочу", — призналась Татьяна.

Это говорит о здоровых отношениях, где есть место взаимному уважению, но и сохраняется личная свобода выбора. Татьяна Навка умело балансирует между мнением мужа и собственным стилем, демонстрируя женскую независимость и умение отстаивать свои предпочтения.

Сколько лет вместе Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в августе 2015 года. Их дочери Надежде на тот момент был уже годик. Татьяна Навка и Дмитрий Песков — одна из самых гармоничных из известных пар. Дмитрий Песков поразил поклонников, когда во время юбилейного шоу Татьяны Навки вышел на лед вместе с женой. Он поздравил ее с 50-летием, вручил букет красных роз и признался в любви.

А вам нравится пара Татьяны Навки и Дмитрия Пескова? Ответьте в комментариях.