«У нее возрождается певческая карьера»: успехам Саши Савельевой радуется ее подруга Лена Кулецкая

Возрождение карьеры и неожиданный дуэт

Лена Кулецкая отметила, что видит позитивные изменения в творческой жизни подруги. Кулецкая дала понять, что рада за Сашу Савельеву.

«Я вижу, что у нее возрождается певческая карьера, она принимает участие в песенных шоу», — рассказала Лена Кулецкая MK.RU.

Елена также вспомнила, что они планировали вместе поехать на съемки проекта «Сокровища императора». Однако в итоге парой Саши в шоу стал Денис Клявер. Сначала обе подруги сокрушались из‑за такого поворота, но позже поняли, что все сложилось наилучшим образом.

По словам Кулецкой, поездка Савельевой с Клявером в Китай привела к появлению дуэта, который быстро завоевал популярность и ворвался в российские музыкальные чарты. Этот случай еще раз доказывает: порой неожиданные обстоятельства открывают новые возможности и приводят к ярким творческим результатам.

Личная жизнь Саши Савельевой

Саша Савельева, известная как бывшая солистка группы «Фабрика», не только построила успешную карьеру в шоу‑бизнесе, но и обрела счастье в семейной жизни. Саша Савельева вышла замуж за актера Кирилла Сафонова 17 апреля 2010 года. Свадьба прошла в столичной усадьбе Царицыно — пара пригласила на торжество только самых близких людей.

История их отношений началась в феврале 2009 года, когда они познакомились в караоке‑клубе. По словам Саши, все развивалось стремительно: уже 8 марта Кирилл подарил ей кольцо, а через год они официально оформили отношения. 22 марта 2019 года в семье Саши Савельевой и Кирилла Сафонова произошло радостное событие — родился сын. Мальчика назвали Леон.