«У нее возрождается певческая карьера»: успехам Саши Савельевой радуется ее подруга Лена Кулецкая
Дружба в мире шоу‑бизнеса — явление не самое устойчивое, но бывают и исключения. Модель Елена Кулецкая и певица Саша Савельева доказали, что теплые отношения могут сохраняться годами, несмотря на плотный график и перипетии творческой жизни. Елена с искренней радостью наблюдает за тем, как ее подруга возвращается на сцену, — и делится любопытными деталями их общения и неожиданными поворотами судьбы.
Елена Кулецкая рассказала, что дружит с Сашей Савельевой — их знакомство состоялось благодаря Диме Билану, и с тех пор они поддерживают теплые отношения. По словам Елены, они с Сашей периодически ходят друг к другу в гости. Елену Кулецкую многие поклонники помнят по клипу на песню Димы Билана «Это была любовь». Видео получилось очень вдохновляющим и красивым. Тогда же упорно ходили слухи о романе Билана с красавицей Кулецкой.
Возрождение карьеры и неожиданный дуэт
Лена Кулецкая отметила, что видит позитивные изменения в творческой жизни подруги. Кулецкая дала понять, что рада за Сашу Савельеву.
«Я вижу, что у нее возрождается певческая карьера, она принимает участие в песенных шоу», — рассказала Лена Кулецкая MK.RU.
Елена также вспомнила, что они планировали вместе поехать на съемки проекта «Сокровища императора». Однако в итоге парой Саши в шоу стал Денис Клявер. Сначала обе подруги сокрушались из‑за такого поворота, но позже поняли, что все сложилось наилучшим образом.
По словам Кулецкой, поездка Савельевой с Клявером в Китай привела к появлению дуэта, который быстро завоевал популярность и ворвался в российские музыкальные чарты. Этот случай еще раз доказывает: порой неожиданные обстоятельства открывают новые возможности и приводят к ярким творческим результатам.
Личная жизнь Саши Савельевой
Саша Савельева, известная как бывшая солистка группы «Фабрика», не только построила успешную карьеру в шоу‑бизнесе, но и обрела счастье в семейной жизни. Саша Савельева вышла замуж за актера Кирилла Сафонова 17 апреля 2010 года. Свадьба прошла в столичной усадьбе Царицыно — пара пригласила на торжество только самых близких людей.
История их отношений началась в феврале 2009 года, когда они познакомились в караоке‑клубе. По словам Саши, все развивалось стремительно: уже 8 марта Кирилл подарил ей кольцо, а через год они официально оформили отношения. 22 марта 2019 года в семье Саши Савельевой и Кирилла Сафонова произошло радостное событие — родился сын. Мальчика назвали Леон.