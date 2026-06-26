«У нее семья там, счастье там»: диктор Березин объяснил, почему дочь не переезжает из Франции в Россию

Иногда самые простые моменты становятся по‑настоящему ценными — особенно когда речь идет о встрече с близкими, которых долго не видел. Для знаменитого диктора Владимира Березина таким счастливым событием стал приезд дочери: впервые за семь лет она прилетела из Франции в Москву. Теплый семейный разговор, прогулки по любимым местам и искреннее восхищение столичными видами подарили артисту немало светлых эмоций — и он с радостью поделился этими моментами.

Дочь Владимира Александровича уже 18 лет живет за рубежом, и ее взгляд на Москву оказался по‑особенному свежим.

«Дочка впервые за семь лет приехала. Я у нее спрашиваю: «Доченька, как тебе у нас, не скучно?» Она отвечает: «Ой, папа, у вас тут так прикольно», — цитирует Березина MK.RU .

Эти простые слова, наполненные неподдельным восторгом, стали для него лучшим комплиментом столице.

Семья Березина владеет во Франции внушительным имением: десятью гектарами земли и замком XV века.

«Этот замок был построен в 1444 году, — поясняет Владимир Александрович. — Это не дворец, а именно замок, который строили в XV веке как укрепление. Он идет вместе с озером, садами, огородами, там даже лошади есть».

В столице гостья быстро освоилась. Сначала пару раз ее возил водитель Владимира Александровича, но вскоре девушка решила действовать самостоятельно: купила транспортную карту и стала уверенно передвигаться на метро. «Папа, буду сама ездить», — заявила она, демонстрируя самостоятельность и желание прочувствовать город изнутри.

По профессии дочь Березина — фотохудожник: она снимает атмосферные ролики и выкладывает их в соцсети. В этих видео она подмечает детали, которые москвичи давно перестали замечать, — будто возвращает городу его скрытые краски.

При этом переезжать в Москву из Франции на постоянное место жительства дочь Березина не планирует. Владимир Александрович относится к этому с пониманием и теплотой.