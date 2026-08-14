«У нее онкология»: Сергей Соседов напуган внешним видом Аллы Пугачевой

Появление Аллы Пугачевой на музыкальном фестивале в Юрмале произвело эффект разорвавшейся бомбы. Кадры с красной дорожки мгновенно разлетелись по медиапространству и вызвали бурю эмоций — от восхищения смелостью образа до серьезной обеспокоенности состоянием артистки. Публика и пресса не могли отвести глаз от певицы: ее наряд — жакет в сочетании с мини‑юбкой — подчеркнул заметную худобу, а берет с черной вуалью породил волну догадок. Особенно активно обсуждали отсутствие волос: ряд врачей предположили, что именно это может быть признаком серьезного недуга.
Резонанс усилили громкие заявления музыкального критика Сергея Соседова, который не стал скрывать своей тревоги по поводу внешнего вида Аллы Борисовны.
«Мы видим больное лицо, заостренные черты — нос, подбородок. Это не плохая пластическая операция, а болезнь. Мне кажется, что у нее онкология, проходит, может быть, курс химиотерапии, и волос‑то уже нет, кстати. Пугачева такой худой не была никогда. Я, когда эти кадры увидел, испугался. Человек явно болен. Она в Юрмале действительно выглядит беспомощно», — отметил он.
Алла Пугачева с мужем, иноагентом Максимом Галкиным* в Юрмале. Фото: соцсети
Во время фестиваля Алла Пугачева пообещала, что непременно даст концерт через некоторое время. Однако Сергей Соседов скептически отнесся к этой перспективе.
«Какие концерты в таком состоянии? Человек болен, и, конечно, от нас это скрывают», — заявил критик.
По его мнению, артистка по привычке играет на публику, но сейчас эта игра производит тягостное впечатление.
«Но это плохой театр, больничный. Смотреть на это очень печально и больно», — заверил Соседов в беседе с News.ru.
Напомним, ранее бьюти-мастер из США объяснял, по какой причине Алла Борисовна выглядит, словно лысая. По его мнение, это результат не потери волос, а пластических операций. Из-за них линия роста волос смещается и получается эффект, который все увидели на фото Пугачевой.
А вы как думаете, Сергей Соседов прав, высказывая такие предположения о диагнозе Аллы Пугачевой? Поделитесь в комментариях.
*Включен в реестр иностранных агентов