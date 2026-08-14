«У нее онкология»: Сергей Соседов напуган внешним видом Аллы Пугачевой

Во время фестиваля Алла Пугачева пообещала, что непременно даст концерт через некоторое время. Однако Сергей Соседов скептически отнесся к этой перспективе.

«Какие концерты в таком состоянии? Человек болен, и, конечно, от нас это скрывают», — заявил критик.

По его мнению, артистка по привычке играет на публику, но сейчас эта игра производит тягостное впечатление.

«Но это плохой театр, больничный. Смотреть на это очень печально и больно», — заверил Соседов в беседе с News.ru.

Напомним, ранее бьюти-мастер из США объяснял, по какой причине Алла Борисовна выглядит, словно лысая. По его мнение, это результат не потери волос, а пластических операций. Из-за них линия роста волос смещается и получается эффект, который все увидели на фото Пугачевой.

А вы как думаете, Сергей Соседов прав, высказывая такие предположения о диагнозе Аллы Пугачевой? Поделитесь в комментариях.

*Включен в реестр иностранных агентов