«У нее было к Леше какое-то дело»: Пиманов перед смертью разговаривал с бывшей женой Валентиной

Близкие семьи поделились подробностями теплых отношений между Алексеем Пимановым и его бывшей супругой. Известная телеведущая Валентина Пиманова общалась с экс‑супругом буквально за сутки до его кончины — об этом стало известно из беседы с подругой пары.

«Валенька вчера (накануне ухода телеведущего из жизни. — Авт.) звонила Алексею, — рассказала подруга Пимановых MK.RU. — Валя сказала, что у нее было к Леше какое‑то дело, он ей часто помогал, и она поддерживала его. Если бы Леше было плохо, он бы непременно Вале рассказал о своих опасениях, у них были доверительные отношения».

При этом Валентина не отметила ничего необычного в поведении Алексея в последний вечер его жизни: разговор прошел в привычном ключе.

Собеседники, как обычно, обменялись прощальными словами. Потому новость о смерти бывшего мужа стала для Валентины Пимановой таким же потрясением, как и для всех, кто был близок с Алексеем.

По словам знакомых, Алексей и Валентина Пимановы после развода сохранили родственные связи — их объединяли четверть века совместной жизни. Супруги вместе вырастили дочь, которая продолжила семейную традицию. Дарья очень любила отца и поддерживала общение с ним даже после того, как родители расстались.

Алексей Пиманов в последние годы был женат на актрисе Ольге Погодиной. Его кончину она назвала страшной трагедией для себя.

Алексея Пиманова не стало 23 апреля. Телеведущий скончался от инфаркта, ему было 64 года.