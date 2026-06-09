«У нас закрутилось»: Аврора Киба уточнила, что начала роман с миллионером после разрыва с Григорием Лепсом

История личной жизни Авроры Кибы не перестает привлекать внимание публики. После расставания с Григорием Лепсом девушка нашла счастье с новым избранником — Рустамом Гаджиевым. Киба опровергла домыслы о том, что изменяла Лепсу с Рустамом. Она объяснила, когда и как начался ее роман с 36-летним бойфрендом.

Аврора поделилась, что впервые встретилась с Рустамом Гаджиевым в кругу друзей, но роман между ними начался уже после ее разрыва с Лепсом.

«История очень интересная. Просто судьба. Моя подружка — жена брата моего парня», — рассказала Аврора.

Все началось с давней мечты: с детства Аврора грезила о знаменитом карнавале в Рио‑де‑Жанейро. Однажды подруга осуществила эту мечту, пригласив ее в Бразилию. В поездке, в составе большой компании, Аврора вновь встретилась с Рустамом — ранее они уже были знакомы, но именно тогда между ними вспыхнули чувства.

«Подруга прилетела не одна, в составе большой компании. Там я и познакомилась с Рустамом. Точнее, не познакомилась, ведь ранее знала его. Просто там все у нас закрутилось», — поделилась Киба в шоу «Кстати».

Ведущие подкаста не скрывали восхищения умением девушки притягивать успешных и состоятельных поклонников, которые балуют ее путешествиями и дорогими подарками. На это Аврора с улыбкой ответила: «Меня через моего PR‑директора уже просят, чтобы я мастер‑классы давала, где мужчин находить».