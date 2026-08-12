«У нас получилось»: Тигран Салибеков из «Дома-2» узнал пол своего пятого ребенка

Несколько месяцев назад Тигран и Виктория были изгнаны с телестройки «Дом-2» из-за драки, которая вызвала широкий резонанс в сети. Многие посчитали, что конфликт стал последней каплей в напряженной атмосфере проекта. Однако, несмотря на скандал, пара не только сохранила отношения, но и продолжила строить семью.

Тигран Салибеков — один из самых известных участников «Дома-2», прошедший путь от новичка до одного из лиц проекта. В мае 2022 года он официально оформил развод с Юлией Салибековой, на которой был женат более десяти лет. У них трое общих сыновей, но после расставания дети остались с матерью и, по словам самого Тиграна, не поддерживают с ним связи. Этот период он называл одним из самых тяжелых в жизни.

Вернувшись на «Дом-2» после развода, Салибеков надеялся не только на любовь, но и на шанс начать все с чистого листа. Именно здесь он встретил Викторию Лысковец. Их отношения быстро переросли в нечто большее: в декабре 2023 года пара сыграла свадьбу, а уже в мае 2024-го у них родился первенец — сын Леон. Сейчас семья живет вдвоем с малышом за пределами проекта, строя планы на будущее.

А вы рады за Тиграна Салибекова, который наконец-то станет папой девочки? Поделитесь в комментариях.