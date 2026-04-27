У Милы Ершовой и Святослава Рогожана родился сын, мальчику дали необычное имя

Вместе с супругом, 27-летним актером Святославом Рогожаном, они дождались появления первенца. Мальчик появился на свет 20 апреля и получил редкое имя Кай.

Святослав Рогожан первым поделился радостной новостью в своем микроблоге. Он опубликовал трогательное послание, посвященное жене.

«Мила, душа моя, спасибо тебе. Я так сильно люблю тебя. Я счастлив был быть рядом с тобой в этот день «от и до», поддерживать тебя, проживать с тобой это чудо — рождения нашего первенца. Мне сложно подобрать слова, чтобы описать свое восхищение и уважение к тебе. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы», — написал счастливый отец.

Он также раскрыл параметры малыша: рост 55 сантиметров, вес 4350 граммов — богатырь. Назвали Каем.

Мила Ершова и Святослав Рогожан вместе уже семь лет. Они познакомились еще в студенчестве, когда оба учились в Высшей школе сценических искусств. Позже судьба снова свела их на съемочной площадке сериала «Трудные подростки», где дружеское общение быстро переросло в романтические отношения.

В 2023 году Святослав сделал предложение в Армении. Он устроил настоящий сюрприз: пригласил Милу на несуществующие пробы, а вместо слов «Камера! Мотор!» сказал заветное «Ты выйдешь за меня замуж?». Разумеется, она ответила согласием.

В мае 2024 года влюбленные официально поженились в Санкт-Петербурге. А в начале 2026 года стало известно, что пара ждет первенца. Будущие родители устроили гендерную вечеринку на берегу моря, где под восторженные крики родных распылили синюю краску — так они узнали, что у них будет мальчик.