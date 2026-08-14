«У меня в 2023 году был такой релиз»: композитор Незванов обвинил SHAMAN в плагиате из-за песни «Россия-мама»

Мир российской эстрады всколыхнула громкая претензия: челябинский композитор Александр Незванов заявил о нарушении авторских прав и подал иск против певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Яблоком раздора стала песня «Россия‑мама» — по мнению Незванова, в ней использована мелодия написанной им композиции.

Все началось 28 июля: находясь в компании знакомых, композитор случайно услышал трек и сразу узнал мотив.

«Вспомнил, что у меня в 2023 году был такой релиз. Я давал свои площадки, документы все поднял… И понял, что есть плагиат», — рассказал музыкант РЕН-ТВ.

Незванов твердо намерен отстоять свои права: у него на руках пакет документов, подтверждающих авторство, к тому же он заранее обращался к юристам, чтобы оформить права на композицию. Поскольку SHAMAN выпустил трек недавно и еще не успел получить от него серьезную прибыль, композитор потребовал компенсацию небольшую, в размере 100 тысяч рублей. На данный момент Ярослав Дронов ситуацию никак не прокомментировал.

Любопытно, что это не первая подобная попытка Александра Незванова защитить свои авторские права. В прошлом году он выдвигал аналогичные претензии к Надежде Кадышевой и пытался отсудить у нее пять миллионов рублей. Однако тот иск был возвращен без рассмотрения — причиной стали ошибки в оформлении документов.

Параллельно с этим скандалом в прессе появилась еще одна новость, связанная с SHAMAN: с певцом едва не случилась беда на выступлении в Абакане. Он спустился со сцены, чтобы быть ближе к публике, но ограждение не выдержало напора зрителей — одна из секций рухнула.

Артист успел увернуться от падающей металлической конструкции и, не теряя самообладания, продолжил петь. Этот эпизод еще раз напомнил, насколько непредсказуемой бывает концертная жизнь — и как порой на фоне громких споров и инцидентов особенно ценится само присутствие артиста на сцене.

А вы как думаете, Незванову удастся привлечь SHAMAN к ответу или нет? Поделитесь в комментариях.