"У меня просто развалился позвоночник": у Алексея Чумакова инвалидность второй степени

У Алексея Чумакова инвалидность второй степени. В этом признался сам певец. В появившемся в Телеграм-канале "НеМалахов" видео видно, что артист передвигается на ходунках по коридорам больницы.

Алексей Чумаков: "Я много летал, перелетал, стрессы, недосыпы"

Инвалидность появилась у Алексея после операции на позвоночнике, которую он перенес в прошлом году. Однако никаких выплат от государства певец не получает, поскольку, по собственному признанию, не оформлял инвалидность.

"Так случилось в моей жизни. Я много летал, перелетал, стрессы, недосыпы, и у меня просто развалился позвоночник", - сообщил певец.

Когда у Алексея Чумакова начались проблемы со здоровьем

Напомним, проблемы со здоровьем возникли у певца во время отпуска с семьей в Испании в прошлом году. По настоянию супруги, Юлии Ковальчук, он срочно вернулся в Россию и был госпитализирован в 67-ю московскую больницу, в отделение травматологии и нейрохирургии.

Под руководством ведущего специалиста Дмитрия Дзюкаева Чумакову провели сложную пятичасовую операцию на позвоночнике.

Тогда певец, победитель шоу "Один в один" сообщил, что долгое время избегал визитов к врачам, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем.

Как объяснил артист, его состояние ухудшалось из-за интенсивного графика, регулярных авиаперелетов и постоянного стресса.

А потом ситуация стала критической. По словам артиста, дошло до того, что ему стало тяжело поднимать собственных дочерей, чего он очень не хотел бы допустить.

Сначала певцу провели операцию с установкой спиц, затем применяли блокады, но эффект от лечения длился лишь несколько дней. В итоге у него разрушились два межпозвонковых диска. Один из них сдавил крупный нервный корешок, а второй — спинной мозг.