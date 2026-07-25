«У меня нет лета»: Ольга Бузова призналась, что рана на ее ноге после травмы не заживает

Ольга Бузова столкнулась с серьезными трудностями в процессе восстановления — телеведущей может потребоваться повторная операция на колене. Артистка откровенно поделилась переживаниями: рана на ее ноге заживает крайне медленно. И это напрямую влияет на ее самочувствие и привычный ритм жизни.

Сейчас Бузова использует специальный аппарат в надежде стабилизировать состояние и избежать нового хирургического вмешательства. Помимо этого, она регулярно проходит процедуру эндосферы и делает все возможное, чтобы помочь организму прийти в норму.

В эмоциональном признании Ольга рассказала о том, насколько непросто ей дается этот период. Это лето, по признанию теледивы, словно вычеркнуто из ее жизни.

«Я уже свыклась с тем, что я не активна, что у меня нет лета. Более того, у меня огромный отек по всему телу. Даже там, где у меня его никогда не было. У меня появился огромный живот там, где всегда был пресс. Я занимаюсь спортом каждый день, сижу на правильном питании, пью воду, а отек не проходит, пока не восстановится рана. Я просто устала. Еду на эндосферу, делаю все, чтобы помочь себе восстановиться», — рассказала Ольга Бузова в личном блоге.

Поклонники поддерживают Бузову в соцсетях, желая ей скорейшего выздоровления и надеясь, что консервативные методы все же помогут обойтись без повторного хирургического вмешательства.

Ольга Бузова получила травму 12 июня 2026 года. Это случилось дома. Тогда Ольга Бузова только вернулась со съемок в Доминикане. Звезда поскользнулась в душе и упала на стеклянную плитку, которая разбилась. Осколки рассекли бедро и колено, началось сильное кровотечение. К счастью, рядом была домработница — она сразу пришла на помощь и вызвала врачей.

Ольгу Бузову экстренно госпитализировали. Операцию провели в одной из столичных клиник. Хирургическое вмешательство длилось около трех часов: врачи удалили мелкие осколки стекла и наложили более 40 швов. При этом открытого перелома не было, но Бузова потеряла много крови. Какое-то время после операции она передвигалась на инвалидной коляске, позже — на костылях. Восстановление идет очень медленно.

Давайте пожелаем Ольге Бузовой здоровья! Пишите свои пожелания в комментариях.