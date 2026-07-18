«У меня мозг чуть не вытек»: Дибров вышел в свет после эпичного падения и сделал признание

После непростого эпизода, едва не обернувшегося серьезными последствиями, телеведущий Дмитрий Дибров вновь появился на светском мероприятии — и сделал это с присущим ему юмором и легкостью. История его возвращения особенно трогательна. Опорой и поддержкой в трудный период для него стала возлюбленная Екатерина Гусева.

В июне на одной из вечеринок в столице с Дибровым произошел несчастный случай — он получил значительные травмы. Однако сейчас артист чувствует себя отлично и охотно делится своим взглядом на случившееся, не теряя самоиронии.

«Просто не надо попадать в сложные ситуации. Еще бы, любовь восстанавливает! Вы имеете в виду, когда у меня мозг чуть не вытек? Когда я поломал руки‑ноги? Господа, да вечером того же дня я уже был дома», — откровенно высказался Дибров во время презентации сборника новелл, созданного по мотивам сериала «Виноград».

Рядом с Дмитрием неизменно остаётся Екатерина Гусева — она поддерживает его во всём. Правда, это не касается посещения ночных клубов.

По материалам «Звездач»