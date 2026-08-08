«У меня много родинок»: телеведущая Мария Гладких больна раком

Бывшая ведущая канала «Россия 24», модератор прямой линии президента и популярный блогер Мария Гладких поделилась с подписчиками тяжелой новостью. 35‑летняя журналистка, которая в последние годы совмещает блогерство с жизнью на две страны и активно рассказывает о своих увлечениях, вынуждена была выйти на связь по совсем не радостному поводу.

Звезда раскрыла свой страшный диагноз — у нее обнаружили меланому. В откровенном посте в соцсети Мария объяснила, как все началось.

«У меня много родинок, я часто показывала вам, как хожу проверяться ко врачам‑дерматологам. Во время очередного чекапа врачу не понравилась одна из них. В итоге опасения подтвердились — у меня злокачественная опухоль», — сообщила Мария Гладких.

Своим признанием Гладких хотела не просто поделиться личной трагедией, но и привлечь внимание к важности регулярных медицинских осмотров.

Журналистка призвала подписчиков не пренебрегать здоровьем, не откладывать визиты к специалистам и обязательно проходить чекапы. Ее история — наглядное напоминание о том, как своевременная диагностика может сыграть решающую роль.

Давайте поддержим Марию Гладких! Оставляйте свои пожелания для нее в комментариях.