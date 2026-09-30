У Лерчек сильные боли, из-за которых она не может ходить

У блогерши Лерчек наступил тяжелый этап лечения: сильные боли лишили ее возможности передвигаться. 30 сентября она сообщила подписчикам, что ее госпитализировали — завтра врачи планируют провести процедуру, которая должна помочь справиться с болью.
Лерчек и ее возлюбленный вышли на связь в соцсети. Они рассказали, как сейчас обстоят дела.
«Сегодня меня госпитализировали, чтобы завтра сделать АРЧ, как-то так это называется, чтобы боль ушла. Я на сильных обезболивающих. Держим кулачки, чтобы помогло», — поделилась Лерчек.
Несмотря на тяжелое состояние, блогерша старается держаться. Лерчек выглядит довольно позитивной и старается во всем найти повод для того, чтобы улыбнуться.
Лерчек перенесла уже девять курсов химиотерапии. У нее выпали волосы и уже начали расти новые. И они сильнее гуще, чем прежде.
Лерчек и Луис в больнице. Фото: соцсети
О тяжелой болезни Лерчек (Валерии Чекалиной) стало известно в начале марта 2026 года — сразу после появления на свет ее четвертого ребенка. Врачи обнаружили у Лерчек рак желудка на четвертой стадии.
Жених блогерши также заявлял, что боли и симптомы начались еще за год до этого — когда Лерчек находилась под домашним арестом по уголовному делу о незаконном выводе денег. Адвокаты якобы просили разрешение на визит к врачу, но следствие и суд отказывали, и было потеряно драгоценное время.