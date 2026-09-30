У Лерчек сильные боли, из-за которых она не может ходить

У блогерши Лерчек наступил тяжелый этап лечения: сильные боли лишили ее возможности передвигаться. 30 сентября она сообщила подписчикам, что ее госпитализировали — завтра врачи планируют провести процедуру, которая должна помочь справиться с болью.

Лерчек и ее возлюбленный вышли на связь в соцсети. Они рассказали, как сейчас обстоят дела.

«Сегодня меня госпитализировали, чтобы завтра сделать АРЧ, как-то так это называется, чтобы боль ушла. Я на сильных обезболивающих. Держим кулачки, чтобы помогло», — поделилась Лерчек.

Несмотря на тяжелое состояние, блогерша старается держаться. Лерчек выглядит довольно позитивной и старается во всем найти повод для того, чтобы улыбнуться.

Лерчек перенесла уже девять курсов химиотерапии. У нее выпали волосы и уже начали расти новые. И они сильнее гуще, чем прежде.