У караоке-клуба Григория Лепса нашли налоговую задолженность на миллион рублей

По информации источника, к апрелю 2025 года долг компании перед Федеральной налоговой службой составил 1 016 147 рублей. При этом за прошедший год предприятие официально заработало около 76 миллионов рублей.

Ресторан и караоке-клуб распахнул свои двери в конце 2025 года. Место расположения — Грузинский вал в самом сердце Москвы. Проект был запущен совместно с ресторатором Ильей Эстеровым и позиционируется как современное ночное заведение с паназиатской кухней.

Лепс, которому в этом году исполнится 64 года, является учредителем ООО «Лофт Групп», курирующего данный проект. Это не первый опыт артиста в ресторанном деле — ранее он владел похожим баром, однако тот был закрыт еще в 2017 году.

Мероприятие 8 марта едва не обернулось скандалом: певица Слава, посетившая заведение с компанией подруг, публично пожаловалась на раннее закрытие. В своем видеообращении к хозяину клуба артистка заявила:

«Лепс, уважаемый, ну что так рано закрываешь?»

Стоит отметить, что это не первые финансовые проблемы в ресторанном бизнесе исполнителя хита «Рюмка водки». Ранее сообщалось, что его компания закончила финансовый год с убытком около 40 миллионов рублей. Кроме того, артист является совладельцем еще восьми организаций — от ювелирных магазинов до туристических фирм.