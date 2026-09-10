У канала «Пятница!» украли технику на 500 тысяч рублей по пути из ЮАР

Фото: КП/Юлия Пыхалова

Сотрудницы телеканала «Пятница» столкнулись с крупной кражей во время возвращения из командировки в Южно-Африканскую Республику.

Оператор Мария и ведущая проекта «Белая амазонка» летели рейсом авиакомпании Emirates из Йоханнесбурга в Москву в ночь с 4 на 5 сентября. Дорогостоящее оборудование они сдали в багаж, а по прилете обнаружили, что чемоданы были вскрыты.

Внутри все вещи оказались перерыты, а самое ценное пропало: камеры, экшн-камеры GoPro, дрон и объективы. Общая стоимость похищенного составляет около полумиллиона рублей.

Пострадавшие обратились в Emirates за компенсацией, но получили формальный ответ. Представители перевозчика заявили, что не несут ответственности за ущерб, и посоветовали писать жалобу на официальном сайте.

Более того, в авиакомпании предположили, что к краже могут быть причастны сотрудники аэропорта.

Девушки уже подали заявление в полицию. Однако, как показывает практика, подобные разбирательства могут затянуться на месяцы. Случаи краж из багажа на международных рейсах происходят регулярно, и далеко не всегда пассажирам удается добиться справедливости.

Чаще всего авиакомпании ссылаются на то, что багаж находится вне их зоны контроля после передачи в аэропорту, а аэропорты, в свою очередь, перекладывают вину на перевозчика.

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