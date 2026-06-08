У Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился второй сын

Мальчик появился на свет 4 июня в подмосковном госпитале «Лапино». Новорожденного назвали Давидом. Актриса поделилась трогательными снимками из роддома, на которых она запечатлена с мужем и старшим сыном Олегом.

«В принципе сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D», — написала Пожарская в своем микроблоге.

Артистка поблагодарила медицинский персонал клиники за профессионализм и заботу. Она также отметила, что рожала в этом же месте и первого сына.

Напомним, Иван Янковский и Диана Пожарская познакомились в 2020 году на съемках фильма «Чемпион мира». В феврале 2021 года пара тайно поженились, а 26 июня того же года у них родился первенец. Мальчика назвали Олегом — в честь знаменитого прадеда, легендарного актера Олега Янковского.

О том, что актриса ждет второго ребенка, стало известно только сейчас — в отличие от первой беременности, которая также проходила скрытно от посторонних глаз, Диана предпочла не афишировать свое положение.

На одном из опубликованных фото счастливый отец Иван Янковский нежно держит на руках новорожденного Давида, а рядом с ним стоит старший сын Олег, который уже дождался возвращения мамы и брата домой. К приезду актрисы из роддома их дом был украшен цветами.

Поклонники пары уже засыпали их комментарии поздравлениями. Свои теплые пожелания семье также оставили коллеги по кинематографу, в том числе Лиза Моряк, Саша Бортич и Никита Ефремов.

Диана Пожарская известна зрителям по ролям в сериалах «Отель Элеон», «Кухня» и «Содержанки». Иван Янковский — представитель знаменитой актерской династии, внук Олега Янковского, сын Филиппа Янковского. Он прославился после фильмов «Текст», «Союз спасения» и сериала «Фишер».

Пара предпочитает держать личную жизнь в секрете и редко комментирует подробности семейного быта, поэтому новость о рождении второго ребенка стала приятным сюрпризом для их поклонников.