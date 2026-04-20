У Григория Лепса обнаружили опасную инфекцию дыхательных путей: вынужден отменять концерты

Как сообщил Telegram-канал Mash 20 апреля, у Григория Лепса обнаружили инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи, из-за которой он страдает от кашля. Лечение гормональными препаратами привело к нарушению работы надпочечников. И певец вынужден отменять некоторые выступления.

Терапия для Григория Лепса

Для восстановления голоса Лепс проходит курс гормональных уколов и капельниц, который может занять до полугода. Эта терапия, по данным канала, является временной, но необходимой для того, чтобы артист мог продолжать петь.

Двухчасовые сольные концерты даются с трудом, и музыкант вынужден сокращать количество больших шоу. Перед выступлениями он проходит курс капельниц и гормональных уколов для защиты голоса, а также восстанавливает связки на онлайн-уроках вокала с украинским педагогом.

Из-за таких нагрузок у певца отказали надпочечники, и теперь он постоянно наблюдается у врачей.

Немного о райдере Григория Лепса

В своем материале издание Mash привело детали контрактных требований Григория Лепса. Помимо гонорара в 15 миллионов рублей, организаторы должны обеспечить артисту перелет, проживание в отеле высшей категории и премиальный транспорт с водителем, не нарушающим тишину, и правом курить в машине.