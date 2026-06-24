У Дмитрия Диброва может отказать рука после перелома

У телеведущего Дмитрия Диброва возникли серьезные проблемы с правой рукой: существует вероятность, что его конечность частично утратит способность к движению. Если шоумен откажется от хирургического вмешательства, его могут ожидать осложнения — в частности, воспаление нервных волокон и потеря чувствительности в пальцах правой кисти. Иными словами, руку может парализовать.

66‑летний телеведущий получил травму — перелом лучевой кости правой руки — после того, как оступился на лестнице, пытаясь завязать знакомство с девушками в ночном клубе Zorka. Врачи настоятельно рекомендовали провести операцию с фиксацией кости металлическими конструкциями, чтобы обеспечить корректное срастание. Тем не менее Дибров отказался от медицинского вмешательства и покинул больницу.

Как сообщает издание Mash, ситуация может стремительно ухудшиться. Уже в ближайшие дни возможно появление выраженного отека и мучительной боли, а спустя две недели — ослабление мышечного тонуса и ограничение подвижности. Костная ткань начнет срастаться с нарушениями: деформация и укорочение кости станут неизбежными, а сустав сохранит аномальную форму.

В результате движения рукой будут даваться все труднее: сгибание и разгибание станут болезненными, а поворот кисти — практически невыполнимой задачей. Даже такие обыденные действия, как застегивание пуговицы или ширинки, превратятся в настоящую проблему. Одновременно начнется деградация хрящевой ткани, а болевые ощущения приобретут хронический характер. Существует опасность поражения нервных окончаний — это может привести к онемению пальцев и ослаблению кисти.

В самой неблагоприятной ситуации Дибров рискует навсегда утратить функциональность руки и останется инвалидом. В таком случае потребуется более масштабное хирургическое лечение, но даже оно не сможет гарантировать полного восстановления двигательных способностей. Чем дольше откладывается операция, тем сложнее и дольше будет процесс реабилитации — особенно с учетом возраста телеведущего.

Давайте пожелаем Дмитрию Диброву скорейшего выздоровления! Оставляйте свои пожелания в комментариях.