У Аллы Пугачевой проблемы с ногами, передвигается с тростью

На видео, которое распространили очевидцы, пара прогуливается по набережной. По словам комментаторов, певица заметно сдала, сгорбилась и выглядит очень старой. Многие отметили, что она сильно изменилась, и констатировали: возраст берет свое.

Некоторые подписчики, впрочем, проявили понимание и напомнили, что Примадонне уже восьмой десяток, поэтому не стоит ждать от нее прежней бодрости.

Согласно информации издания «Комсомольская правда», сама Пугачева не скрывает, что ее беспокоят ноги. Певица также упоминала, что главное для нее сейчас — чтобы стенты, установленные в сердце, оставались на месте и не выпадали.

Муж артистки, иноагент Максим Галкин, старается проводить с ней как можно больше времени и всячески ее поддерживает.

Алла Пугачева покинула Россию весной 2022 года вместе с мужем и детьми. Семья проживает на Кипре, где у певицы есть собственное жилье. За последние годы Примадонна редко появлялась на публике, а каждое ее появление вызывало повышенный интерес поклонников и прессы.

Ранее сообщалось, что артистка перенесла операцию на сердце, ей установили стенты. Сама Пугачева признавалась, что боится осложнений и старается меньше нервничать.

Также у певицы наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом — ранее она жаловалась на слабость в ногах. Тем не менее, по словам близких, несмотря на физические трудности, Примадонна сохраняет ясность ума и интерес к жизни, иногда принимает гостей и слушает новые музыкальные записи. Критики же отмечают, что годы эмиграции и связанные с этим переживания могли ускорить ухудшение ее здоровья.

*Максим Галкин включен Минюстом РФ в список физических лиц — иностранных агентов.