У 35-летнего сына Ефремова почти полностью разрушились легкие из-за курения

Сыну Михаила Ефремова, 35-летнему актеру Николаю Ефремову, диагностировали практически полное разрушение легких. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, у Николая выявили бронхиальную астму в крайне тяжелой форме, эмфизему и хронический бронхит. Функция легких сейчас составляет около 14% от нормы, а любые физические нагрузки для него опасны.

В последние годы Ефремова-младшего мучили приступы удушья и одышка даже при обычной ходьбе. Уровень насыщения крови кислородом снижался до 92%.

Состояние актера связывают с многолетним интенсивным курением. По данным Mash, он мог выкуривать до семи пачек сигарет в сутки. При этом даже после экстренной госпитализации он продолжает курить.

Сейчас Николаю проводят терапию в одной из московских клиник. Сам он комментировать свое состояние по телефону отказался.

У Николая Ефремова есть и другое хроническое заболевание — рассеянный склероз. В 2025 году болезнь обострилась после тяжелых травм, полученных при падении из окна третьего этажа летом 2023 года.

Тогда он получил переломы таза и бедра, большую кровопотерю и долго восстанавливался после реанимации.

В феврале 2026 года Николай впервые за долгое время появился на публике и начал постепенно возвращаться к актерской работе.