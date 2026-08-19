Тысяча квадратных метров, 10 спален и ремонт: Шаляпин показал свой новый дом в Москве

Прохор Шаляпин готовится к долгожданному новоселью — артист обзавелся внушительным загородным домом в Новой Москве и теперь планирует основательно его переделать под себя. Путь к этому приобретению начался с волны популярности, которая накрыла певца после участия в реалити‑шоу «Звезды в Африке» и вирусных роликов в соцсетях с фирменным посылом: «Не для работы создан я!». Контент артиста собирает миллионы просмотров, а вместе с ними — и солидные доходы: Шаляпин активно зарабатывает на рекламе и ведении мероприятий.

Первые крупные гонорары Прохор потратил на заботу о близких: купил квартиру в Мытищах для мамы, перевез ее вместе с отчимом и любимыми котами из Волгограда. Теперь же настал черед собственного комфорта. В интервью KP.RU артист рассказал о своей новой крупной покупке — настоящем поместье площадью 1100 квадратных метров.

Масштабы владения впечатляют: 40 соток земли, трехэтажный особняк из красного кирпича за высоким забором, а на въезде — отдельный небольшой дом для помощников по хозяйству. В распоряжении Шаляпина — 10 спален и 8 санузлов. От предыдущего владельца, который отстроил поместье в начале 2000‑х, артисту достались сауна и бассейн. Особенность дома — цокольный этаж в подвальных помещениях, где разместились винный погреб и сейф с пуленепробиваемой дверью.