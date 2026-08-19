Тысяча квадратных метров, 10 спален и ремонт: Шаляпин показал свой новый дом в Москве

Прохор Шаляпин готовится к долгожданному новоселью — артист обзавелся внушительным загородным домом в Новой Москве и теперь планирует основательно его переделать под себя. Путь к этому приобретению начался с волны популярности, которая накрыла певца после участия в реалити‑шоу «Звезды в Африке» и вирусных роликов в соцсетях с фирменным посылом: «Не для работы создан я!». Контент артиста собирает миллионы просмотров, а вместе с ними — и солидные доходы: Шаляпин активно зарабатывает на рекламе и ведении мероприятий.
Первые крупные гонорары Прохор потратил на заботу о близких: купил квартиру в Мытищах для мамы, перевез ее вместе с отчимом и любимыми котами из Волгограда. Теперь же настал черед собственного комфорта. В интервью KP.RU артист рассказал о своей новой крупной покупке — настоящем поместье площадью 1100 квадратных метров.
Масштабы владения впечатляют: 40 соток земли, трехэтажный особняк из красного кирпича за высоким забором, а на въезде — отдельный небольшой дом для помощников по хозяйству. В распоряжении Шаляпина — 10 спален и 8 санузлов. От предыдущего владельца, который отстроил поместье в начале 2000‑х, артисту достались сауна и бассейн. Особенность дома — цокольный этаж в подвальных помещениях, где разместились винный погреб и сейф с пуленепробиваемой дверью.
Прохор Шаляпин и его новый дом. Фото: Михаил Фролов / КП
Точную стоимость покупки певец не раскрывает, но, судя по предложениям на сайтах недвижимости, аналогичные дома и участки в этом районе оцениваются в 100–150 миллионов рублей. По словам самого Шаляпина, на приобретение он копил около двух лет, но это лишь половина дела: артист планирует вложить еще примерно столько же, чтобы полностью обновить дом и сделать его современным.
«Сейчас буду разговаривать с инженерами, что можно сделать. Я бы хотел окна продлить до пола. По дизайну дома у меня тоже много вопросов. Мебель, несмотря на то, что она приличная, тоже заменю — хочется, чтобы было все новое, свое», — поделился планами Прохор Шаляпин.
Мебель в доме Прохор планирует заменить на новую. Фото: Михаил Фролов / КП
Интересно, что место для жизни Шаляпин выбрал не самое популярное среди звезд: в то время как многие тяготеют к Новой Риге, он предпочел район поближе к столице.
«Это официально Москва, — поясняет артист. — И главное, есть поликлиника под боком. Сегодня нам 40 лет, а завтра будет больше. Так что я уже покупаю жилье с расчетом, куда быстрее скорая приедет».
Таким образом, покупка дома для Прохора Шаляпина — это не просто статусное приобретение, а продуманный шаг к комфортной жизни, в которой есть место и для уюта, и для заботы о будущем.
А вы рады за Прохора Шаляпина, который стал хозяином столь внушительного особняка? Поделитесь в комментариях.