«Ты трус»: жена Ильи Резника — о том, как Алла Пугачева оскорбила его после публичного отречения

История отношений двух легенд отечественной эстрады получила неожиданное и горькое продолжение. 88-летний поэт Илья Резник, творческого сотрудничества с которым связан целый этап в карьере Примадонны, публично отрекся от бывшей подруги — а получил в ответ жёсткое личное послание, текст которого сейчас приводит в шок поклонников обоих артистов.
Жена Ильи Резника во время интервью Тутте Ларсен рассказала, что Алла Пугачева отправила поэту резкое сообщение после того, как он публично от нее отрекся.
«Ты трус и предатель, доживай свою никчемную жизнь и напиши молитву о себе», — так, по ее словам, выглядел текст смс от Примадонны.
Илья Резник и его жена Ирина Романова на шоу Тутты Ларсен. Фото: кадр шоу «Нетленка»
Предыстория конфликта такова. Илья Резник поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения, и это поздравление попало в СМИ, где вызвало вопросы у высокопоставленных руководителей. После этого Илья Рахмиэлевич дистанцировался от бывшей подруги и заявил, что когда-то она была великой певицей, но в итоге запомнится как жена «беглого иноагента». В тот же день, по словам жены поэта, Пугачева и написала ему свой ответ.
Ситуация привлекла широкое внимание: многолетнее творческое содружество, подарившее публике десятки хитов, оказалось перечеркнуто несколькими фразами. И если Резник счел нужным публично обозначить свою позицию, то ответ Пугачевой прозвучал не менее категорично — и, судя по всему, поставил точку в их общении.