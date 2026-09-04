«Ты трус»: жена Ильи Резника — о том, как Алла Пугачева оскорбила его после публичного отречения

История отношений двух легенд отечественной эстрады получила неожиданное и горькое продолжение. 88-летний поэт Илья Резник, творческого сотрудничества с которым связан целый этап в карьере Примадонны, публично отрекся от бывшей подруги — а получил в ответ жёсткое личное послание, текст которого сейчас приводит в шок поклонников обоих артистов.

Жена Ильи Резника во время интервью Тутте Ларсен рассказала, что Алла Пугачева отправила поэту резкое сообщение после того, как он публично от нее отрекся.