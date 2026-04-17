"Ты никому по-настоящему не нравишься": дочь Бони обратилась к Собчак после издевательских слов о ее маме

Дочь Виктории Бони доказала, что не даст спокойно жить обидчикам своей мамы. Анджелина смело бросилась грудью на амбразуру в виде Ксении Собчак. Она заявила, что той следует посмотреть на себя, чтобы понять, почему ее никто не любит.

По утверждению Анджелины, Ксения Собчак испытывает удовлетворение от чужих невзгод — якобы из‑за того, что ее собственная жизнь выглядит унылой и незавидной. Дочь Виктории Бони порекомендовала телеведущей заняться устройством карьеры и личной сферы, перестать тревожить ее мать и обратить внимание на кого‑либо еще.

В завершение Анджелина подчеркнула, что манера поведения журналистки напоминает домогательства, которые могут стать основанием для судебного иска.

"Ты знаешь, что твоя жизнь такая печальная и жалкая, что ты никому по-настоящему не нравишься, потому что... ну, посмотри на себя... Я очень надеюсь, что у тебя появится жизнь, ты найдешь работу, потому что, мне кажется, она тебе нужна", — высказалась дочь Виктории Бони.

Дело в том, что Боня после своего громкого обращения к Путину, сообщила, что ею заинтересовалась команда Ксении Собчак. Они якобы предлагают ей крупную сумму за интервью, в котором намерены выставить Боню в плохом свете.

Собчак в личном блоге тут же поиздевалась над Боней, давая понять, что та все выдумала. Собчак заявила, что ей сейчас не до Виктории, так как она занята планами по дискредитации интервьюера Надежды Стрелец. Стрелец и Собчак периодически обмениваются колкостями в Сети.

