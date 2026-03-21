"Ты хомяк": Наташа Королева публично обозвала невестку на Неделе моды в Москве

Певица Наташа Королева поддержала невестку Мелиссу на Неделе моды в Москве. Но после отпустила в адрес жены сына довольно злую шутку. Королева обозвала девушку хомяком. За что?
Поддержка от свекрови: путь в светское общество
Наташа Королева взяла невестку под свою опеку и стала активно выводить ее в свет. Одним из ярких совместных выходов стало появление на Московской неделе моды. Певица поделилась кадрами с женой сына в своем блоге и щедро похвалила ее стиль. Королева отметила, что Мелисса была на показе самой красивой.
Казалось, отношения между женщинами складываются удачно, а свекровь искренне поддерживает невестку.
Невестка Королевой Мелисса на Неделе моды. Фото: кадр видео из соцсети Наташи Королевой
Неудачная шутка: момент, который всех удивил
Однако вскоре ситуация приняла неожиданный оборот. Наташа Королева опубликовала кадры с показа дизайнера Игоря Гуляева. Шоу проходило при синем освещении, из‑за чего и сама певица, и ее родственница выглядели в кадре довольно необычно.
В этот момент Королева и произнесла фразу, которая вызвала неоднозначную реакцию.
"В этом свете я как вампирша какая‑то, а ты хомяк", — пошутила звезда, обращаясь к невестке.
Хотя высказывание, вероятно, задумывалось как легкая шутка, оно прозвучало довольно резко и было воспринято многими как неловкое унижение.
Помощь от Королевой: что стоит за поддержкой
Несмотря на неоднозначный эпизод, стоит отметить, что Наташа Королева действительно помогает невестке адаптироваться в новой жизни. Певица оплатила Мелиссе хирургическое вмешательство, чтобы улучшить внешность девушки. Королева отдает невестке свои старые вещи — по словам певицы, у нее очень большой гардероб, и она не успевает все носить. К тому же Наташа призналась, что прибавила в весе, и некоторые наряды ей уже не подходят. Она отметила, что у Мелиссы сейчас как раз тот размер, который был у нее 10 лет назад.
Для Мелиссы такая помощь оказалась очень кстати: ее муж Архип сейчас студент и изучает японский язык в Высшей школе экономики, поэтому возможности покупать дорогую одежду у пары пока нет.
Прошлое Мелиссы: от высоких доходов к новому этапу
До знакомства с Архипом Мелисса неплохо зарабатывала. Она танцевала на пилоне в одном из столичных ночных клубов и рассказывала журналистам, что ее доход достигал 800 тысяч рублей в месяц. Эти деньги приносили не только выступления на шесте, но и приватные танцы для клиентов.
Однако, встретив Архипа, девушка решила оставить эту профессию и начать новую главу в жизни. Переход от высокооплачиваемой работы к более скромным заработкам визажиста, вероятно, стал для нее серьезным вызовом — и в этот момент поддержка семьи оказалась особенно важна.
Начало истории: свадьба Архипа и Мелиссы
Два года назад сын Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко, Архип, женился на Мелиссе Волынкиной — девушке с необычной для звездной семьи профессией: до замужества она работала стриптизершей. Родители молодого человека поначалу были против такого выбора, но со временем смирились с решением сына.
А вы как оцениваете шутку Наташи Королевой над невесткой? Поделитесь в комментариях.