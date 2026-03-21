"Ты хомяк": Наташа Королева публично обозвала невестку на Неделе моды в Москве

Неудачная шутка: момент, который всех удивил

Однако вскоре ситуация приняла неожиданный оборот. Наташа Королева опубликовала кадры с показа дизайнера Игоря Гуляева. Шоу проходило при синем освещении, из‑за чего и сама певица, и ее родственница выглядели в кадре довольно необычно.

В этот момент Королева и произнесла фразу, которая вызвала неоднозначную реакцию.

"В этом свете я как вампирша какая‑то, а ты хомяк", — пошутила звезда, обращаясь к невестке.

Хотя высказывание, вероятно, задумывалось как легкая шутка, оно прозвучало довольно резко и было воспринято многими как неловкое унижение.

Помощь от Королевой: что стоит за поддержкой

Несмотря на неоднозначный эпизод, стоит отметить, что Наташа Королева действительно помогает невестке адаптироваться в новой жизни. Певица оплатила Мелиссе хирургическое вмешательство, чтобы улучшить внешность девушки. Королева отдает невестке свои старые вещи — по словам певицы, у нее очень большой гардероб, и она не успевает все носить. К тому же Наташа призналась, что прибавила в весе, и некоторые наряды ей уже не подходят. Она отметила, что у Мелиссы сейчас как раз тот размер, который был у нее 10 лет назад.

Для Мелиссы такая помощь оказалась очень кстати: ее муж Архип сейчас студент и изучает японский язык в Высшей школе экономики, поэтому возможности покупать дорогую одежду у пары пока нет.

Прошлое Мелиссы: от высоких доходов к новому этапу

До знакомства с Архипом Мелисса неплохо зарабатывала. Она танцевала на пилоне в одном из столичных ночных клубов и рассказывала журналистам, что ее доход достигал 800 тысяч рублей в месяц. Эти деньги приносили не только выступления на шесте, но и приватные танцы для клиентов.

Однако, встретив Архипа, девушка решила оставить эту профессию и начать новую главу в жизни. Переход от высокооплачиваемой работы к более скромным заработкам визажиста, вероятно, стал для нее серьезным вызовом — и в этот момент поддержка семьи оказалась особенно важна.

Начало истории: свадьба Архипа и Мелиссы

Два года назад сын Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко, Архип, женился на Мелиссе Волынкиной — девушке с необычной для звездной семьи профессией: до замужества она работала стриптизершей. Родители молодого человека поначалу были против такого выбора, но со временем смирились с решением сына.

А вы как оцениваете шутку Наташи Королевой над невесткой? Поделитесь в комментариях.