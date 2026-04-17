"Ты что здесь делаешь?": Малахов обомлел, встретив Барановскую в монастыре

Телеведущий Андрей Малахов поделился неожиданным фактом из жизни телеведущей Юлии Барановской. Оказалось, что звезда находит время не только для съемок и светских мероприятий, но и для добровольного служения в монастыре.

Случайная встреча в храме

История стала известна благодаря рассказу самого Андрея Малахова. Однажды после работы он зашел в храм при одном из московских монастырей — и там его ждал настоящий сюрприз. Об этом Малахов поведал в эфире своего шоу на телеканале "Россия".

"Вижу девушку в платке. Она поднимает голову, и оказывается, это Юлия! Я ее спрашиваю: "Ты что здесь делаешь?" Она ответила, что несколько раз в месяц вечерами трудничает в монастыре", — поделился ведущий.

Этот момент стал для Малахова настоящим открытием: он не ожидал встретить популярную телеведущую за столь скромным и будничным занятием.

Трудничество в Покровском монастыре

Как выяснилось, Юлия Барановская регулярно участвует в трудничестве в Покровском женском монастыре — том самом, где хранятся мощи святой Матроны Московской. Это место привлекает тысячи паломников со всей страны, и помощь добровольцев здесь всегда востребована.

Юлия моет полы в храмовых помещениях, протирает подсвечники, убирает оплывшие свечи и поддерживает порядок в зонах для прихожан.

Барановская выполняет эту работу на добровольных началах — без какой‑либо оплаты, исключительно по собственному желанию.

Что такое трудничество?

Для тех, кто не знаком с этим понятием, поясним: трудничество — это форма духовного служения, когда человек добровольно приходит в монастырь или храм, чтобы помочь с бытовыми делами. Это не просто физическая работа, а особый вид участия в жизни религиозной общины, который многие воспринимают как возможность для внутреннего роста и осмысления жизни.

А вы как думаете, почему Юлия Барановская решила мыть полы в храме?