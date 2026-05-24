«Ты был прекрасен как Иисус»: молодая жена Деревянко показала сыновей-погодков от бывшего мужа

Звездные пары нередко делятся с поклонниками моментами семейной жизни — и союз Павла Деревянко с Зоей Фуць не стал исключением. Недавно избранница актера приоткрыла завесу личной жизни, показав сыновей от предыдущего брака. Трогательное видео с участием мальчиков быстро привлекло внимание аудитории: поклонники оценили не только обаяние юных героев ролика, но и легкий, игривый стиль, в котором Зоя представила своих детей.

Супруга Павла Деревянко обнародовала видео с двумя сыновьями от прежних отношений. 35‑летняя Зоя Фуць запечатлела на камеру Мирона и Никоса и дала понять, что испытывает искреннюю гордость за своих нереально красивых детей.

Предпринимательница растит двоих сыновей, рожденных в союзе с бизнесменом Орестом — именно он подарил ей запоминающуюся фамилию. Нынешняя жена звезды сериала «Беспринципные» Павла Деревянко продемонстрировала 13‑летнего Мирона и 12‑летнего Никоса.

Фуць сняла короткий ролик, где мальчики запечатлены в салоне автомобиля во время поездки. Дети Зои выглядели непринужденно, но заметно оробели, когда мама начала их снимать на камеру.