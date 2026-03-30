"Ты берешь его на поруки?": Михалков рассказал детали разговора с Путиным про Ефремова

На заседании Совета по культуре режиссер не только поблагодарил президента, но и раскрыл детали разговора, который решил судьбу актера. А еще — рассказал, на каких жестких условиях взял Ефремова на поруки.

На заседании Совета по культуре, где присутствовал Путин, Михалков публично обратился к президенту. Он напомнил, что именно благодаря ему Ефремов получил шанс на новую жизнь.

"Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов. Я очень приглашаю вас посмотреть наш спектакль с ним и с моей дочкой Анной", — сказал режиссер.

Позже в беседе с "Вестями" Михалков расшифровал, что имел в виду. Оказалось, разговор с Путиным был непростым, и президент не сразу согласился на освобождение Ефремова.

"Так или иначе это трагедия для другой семьи (Захаровых). Это трагедия. И были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были. Владимир Владимирович спросил: "Ты берешь на себя ответственность [за Ефремова]?" И это произошло. Миша вернулся, он вернулся, так сказать, другой человек был абсолютно", — рассказал Михалков.

Жесткие условия: никаких съемок и интервью

Но просто взять слово было недостаточно. Михалков, зная репутацию Ефремова, поставил ему условия, которые актер должен был соблюсти неукоснительно.

"Я поставил условия, по которым я могу взять на себя ответственность: что он не будет нигде сниматься, не давать никаких интервью, нигде не играть, и все остальные, так сказать, табу. Ему нужно было подлечиться, мы это сделали, ему нужно там было привести себя в порядок. И он выполнил идеально все наши договоренности", — пояснил режиссер.

Михалков признался, что брал актера "вслепую". Он понимал, что годы в колонии могли сломать Ефремова как профессионала. Но риск оправдался.

"Я не буду лукавить: понимал, что отсутствие опыта могло сломать в профессии, отсутствие возможности, так сказать. Актер должен все время быть, так сказать, в форме. Он должен все время этим заниматься. Это могло быть. Я ведь брал [актера] вслепую в данном случае", — сказал Никита Сергеевич.

ДТП и освобождение Ефремова

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. Его Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, скончался в больнице.

Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, позже срок сократили до семи с половиной лет. В апреле 2025 года Ефремов вышел на свободу по УДО — отсидев около четырех с половиной лет.

Уже в июне его приняли в труппу театра "Мастерская 12" Никиты Михалкова. А 14 февраля 2026 года Ефремов вернулся на сцену в главной роли в спектакле "Без свидетелей". На первых показах публика встречала его овациями.