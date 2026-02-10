"Ты беременная что ли?": Дробязко рассказала о реакции Навки на ее материнство в 53 года

Год назад Маргарита Дробязко, которой на тот момент было почти 53 года, родила супругу замечательную и здоровую дочь по имени Николина. Сейчас малышка находится в центре внимания всей семьи. Девочка вместе с мамой и папой появилась в студии "Пусть говорят" на Первом канале, очаровав всех.

Материнство, о котором она даже не мечтала

Маргарита Дробязко откровенно призналась, что материнство превзошло все ее ожидания. Она никогда даже представить не могла, что сможет так полюбить маленького человека, который еще ничего не успел сделать в жизни. Сейчас фигуристка жалеет, что затянула с беременностью. По ее мнению, все прошло легко и хорошо. Молодая мама думала, что это тяжелый процесс, сравнимый с полетом в космос.

"Наш полет прошел успешно, легко и очень быстро. Папа в момент рождения был в коридорчике, ему нельзя было присутствовать на родах из-за кесарево, да он и не хотел, хоть и сын хирурга. Он бы весь процесс не перенес, его откачивали бы", — с улыбкой сказала Маргарита в студии Первого канала.

По ее словам, Повилас, узнав о том, что жена ждет ребенка, испытал невероятное счастье, которое невозможно описать эмоциями. Фигурист всегда мечтал о семье и детях, поэтому сейчас для него наступили самые счастливые дни жизни. Он заставил жену тщательно подготовиться к беременности и посоветовал соблюдать дисциплину даже сильнее, чем на Олимпиаде.

Скандальные слухи и суровая правда

Счастливую историю семьи быстро попытались омрачить сплетни. В студии у экспертов возник вопрос — действительно ли Маргарита родила сама, или же прибегла к услугам суррогатной матери. Тем более, СМИ изначально написали о том, что Дробязко будет рожать не сама.

"Да, все написали, что якобы суррогатная мама. Никто не удосужился мне позвонить хотя бы. А я ведь каталась до 5,5 месяцев на льду. Мужу было страшно меня поднимать. Навка узнала о беременности самая первая, я ей перед гастролями позвонила. "Таня, понимаешь, не уверена, что в Сочи смогу поехать", — сказала я осторожно. А она мне отвечает: "Ритусь, ты беременная что ли?", — вспомнила счастливые мгновения Маргарита в эфире Первого канала.

Реакция Татьяны Навки оказалась самой теплой. Татьяна Навка спокойно восприняла то, что участница ее ледового шоу находится в ожидании первенца, поэтому заверила, что фигуристка может кататься столько, сколько ей хочется, а когда уйдет в декрет, то продюсеры поищут замену.

Пришедшая в студию Навка подтвердила все слова, сказанные ее подругой, и добавила, что, услышав от Маргариты радостную новость, даже расплакалась от счастья.