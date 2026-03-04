"Трон обязательно займут": Шаляпин назвал имена певиц, которые затмят Пугачеву

Шоумен Прохор Шаляпин считает, что не стоит запрещать Пугачевой возвращаться на родину. Артист подчеркнул, что он — человек добрый и считает неуместным вводить какие‑либо ограничения на въезд. Он допустил, что большинство россиян хотели бы услышать от Пугачевой слова извинения.

Кто может занять "трон" Примадонны

Прохор Шаляпин также отметил, что место Аллы Пугачевой на российской музыкальной сцене пока остается свободным. При этом он уверен: вскоре этот "трон" обязательно будет занят — в стране достаточно талантливых молодых исполнительниц, которым не нужно опираться на прошлые заслуги звезд прошлых лет.

По словам певца, даже если отношение общества к Пугачевой со временем могло бы смягчиться, вряд ли ей снова уступили бы лидирующие позиции в шоу‑бизнесе. В качестве примеров перспективных исполнительниц Шаляпин привел Татьяну Куртукову и Ирину Дубцову. Прохор полагает, что они вполне могут затмить Аллу Борисовну.

"Не думаю, что Пугачевой снова уступили бы место на троне, которое, кстати, никто так и не занял пока. Но этот трон обязательно займут! У нас полно талантливой молодежи. Та же Куртукова, Ира Дубцова", — цитирует Прохора Шаляпина kp.ru.

Где сейчас Алла Пугачева

Алла Пугачева четыре года назад уехала из России вместе с семьей. Сначала Примадонна обосновалась в Израиле, а после перебралась на Кипр. Здесь было более спокойно и безопасно.

Осенью прошлого года Алла Пугачева дала первое большое интервью после отъезда. Оно спровоцировало жуткий скандал. Алла Борисовна позволила себе в нелестных тонах отозваться о многих своих именитых коллегах, оставшихся в России.

Прохор Шаляпин высказывался об этом интервью Примадонны. Он считает, что Алла Пугачева была так резка в своих суждениях, что сама уже пожалела об этом.

