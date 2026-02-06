Тренируется, продает брендовые вещи на "Авито": чем занята жена Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров застрял в аэропорту Внуково. Из-за запрета на въезд в Россию он не может вернуться домой к жене и детям. По имеющейся информации, шоумен уже купил билет до Казахстана. Когда он сможет увидеть семью — неизвестно.

Жена не дает комментариев, делясь лишь кадрами из лифта

Супруга артиста, Диана Сабурова, избегает общения с прессой. Журналистам удалось дозвониться до нее, но она прервала разговор. В своем блоге Диана публикует только видео из лифта в спортивной одежде. На ее лице нет и намека на беспокойство. Она лишь кратко подписала пост.

"Тренировки по расписанию", — дала понять Диана, что у нее все стабильно.

Вместо переживаний — срочная распродажа брендовых вещей

Накануне Диана неожиданно выставила на продажу часть личного гардероба на площадке "Авито". Среди лотов оказались сумки Hermès и Jacquemus, которые ушли всего за половину их стоимости. Также были проданы вещи брендов среднего сегмента: боди за 5 000 рублей, поло за 3 200 рублей и пиджак за 5 500 рублей. Причины такой срочной распродажи от жены успешного комика пока не ясны.

Отказ Сабурова от Дубая и перелет в Казахстан

По слухам, Нурлан Сабуров отказался лететь обратно в Дубай, откуда прибыл, сославшись на недостаток средств. Вместо этого он смог купить билет только до Казахстана.

При этом Сабуров входит в число самых популярных и высокооплачиваемых комиков России. Семья живет в элитном доме стоимостью свыше 100 миллионов рублей, регулярно путешествует и посещает дорогие заведения.

Бизнес-планы Дианы под угрозой

Диана Сабурова воспитывает троих детей, но в последнее время активно развивала собственное дело. Год назад она зарегистрировала компанию по торговле продуктами и напитками, а 5 февраля оформила статус ИП для работы в рекламе. Теперь будущее ее бизнеса под вопросом, так как Диана, как и ее муж, является гражданкой Казахстана.

История любви, начавшаяся в студенчестве

Нурлан и Диана познакомились в Екатеринбурге, будучи студентами одного университета. Узнав о скором рождении ребенка, Сабуров оставил учебу, чтобы обеспечивать семью. Сейчас у пары трое детей.

Имущество Сабурова в России

Имущество Нурлана Сабурова в России оценивается в сумму 160 млн рублей. Комик очень хорошо зарабатывал. Гонорар за одно выступление Сабурова составлял 3,5 миллиона рублей.

Теперь Сабурову запретили въезд в Россию на пятьдесят ближайших лет. А ранее он уже сталкивался с отменой своих выступлений в России.

По материалам "112"

А вы бы пошли на выступление Нурлана Сабурова? Ответьте в комментариях.