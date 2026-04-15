Тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию: подробности

Знаменитая наставница в мире фигурного катания Татьяна Анатольевна Тарасова оказалась в центре внимания врачей. Ее экстренно доставили в одну из клиник Москвы. Сейчас легенда отечественного спорта находится в реанимации, где за ее состоянием следят специалисты.

Текущее состояние Тарасовой и прогнозы

По информации, полученной от близких Татьяны Тарасовой, ситуация не вызывает критической тревоги. Родственники заверили, что 79-летняя тренер пребывает в стабильном состоянии, а в ближайшее время ее планируют выписать из больницы.

Хроническое заболевание и недавние проявления недуга

Ранее сообщалось о серьезных проблемах со здоровьем у Татьяны Тарасовой. Причиной ухудшения самочувствия стала прогрессирующая хроническая язва желудка — заболевание, которое требует тщательного медицинского контроля и длительного лечения.

Ярким свидетельством сложностей со здоровьем Тарасовой стал эпизод в июле 2025 года. Тогда Татьяна Анатольевна присутствовала на церемонии прощания с известным режиссером Александром Миттой.

На мероприятие она прибыла в инвалидной коляске, а окружающие отметили, что ей было трудно говорить и дышать. Этот случай вызвал обеспокоенность среди поклонников и коллег прославленного тренера.

По материалам Mash

