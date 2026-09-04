Тренер Татьяна Тарасова госпитализирована

Легендарная Татьяна Тарасова, чье имя прочно вписано в историю мирового фигурного катания, снова оказалась в центре внимания — на этот раз из‑за новостей о ее госпитализации. Поклонники и коллеги затаили дыхание: не повторится ли тревожная ситуация прошлых лет? Однако близкие к ситуации источники спешат снять напряжение: госпитализация носит плановый характер, а состояние заслуженного тренера СССР остается стабильным.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, сейчас находится в больнице — об этом сообщил РИА Новости информированный источник, близкий к ситуации. Знаменитость проходит плановое обследование.

«Татьяна Тарасова находится в больнице на плановом обследовании. С ней все хорошо, причин для беспокойства нет», — заявил представитель агентства.

Эта новость невольно возвращает к недавним эпизодам, когда здоровье Татьяны Анатольевны всерьез волновало общественность. Так, в апреле 2026 года 79‑летняя Тарасова была госпитализирована в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пояснили, что причиной стало серьезное простудное заболевание. Тогда выписка из медучреждения состоялась 20 апреля.

А еще раньше, в феврале 2025 года, в сети распространилась информация о том, что Татьяна Тарасова вызывала на дом скорую из‑за обострившихся проблем с сердцем. Вскоре сама спортсменка опровергла эти сообщения.

Сейчас же окружение тренера старается оградить ее от лишнего волнения и подчеркивает: поводов для тревоги нет, обследование — рутинная мера, необходимая для контроля состояния здоровья. Поклонники надеются, что легендарная наставница скоро вернется к привычной деятельности и продолжит радовать зрителей своими яркими комментариями и экспертной оценкой соревнований.