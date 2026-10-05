Травматолог о смертельной травме Соседова: «У него были слабые кости»

Врач подчеркнул, что травма, полученная Соседовым, несовместима с жизнью. Он обратил внимание на множество переломов, которые обнаружили у критиков, назвав это нетипичным для 58 лет.

«Эта травма несовместима с жизнью. Говорят, что у него было множество переломов, думаю, что у него были достаточно слабые кости. Учитывая его возраст и такое количество переломов, это ненормально», — заявил Архиреев.

Травматолог объяснил механизм смертельной опасности: удар в зону, где находится головной мозг, запертый в черепной коробке, вызывает кровотечение. Каждый удар сердца гонит туда кровь, которая сдавливает жизненно важные структуры.

«Тяжесть от этого чудовищная, она редкая, она очень опасная. Из 100 черепно-мозговых травм в больнице только у четверых человек будет такая травма», — заключил врач.

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве в семье милиционера и инженера-связиста. В школе он был замкнутым ребенком, но рано увлекся музыкой — сначала классической, а затем эстрадной, во многом благодаря творчеству Аллы Пугачевой.

В журналистику попал почти случайно: после школы устроился курьером в газету «Гудок», а в 1989 году взял интервью у Эдиты Пьехи, которое признали лучшим материалом номера. Позже окончил журфак МГУ с красным дипломом.

Настоящая известность пришла в середине 1990-х с программой «Акулы пера» на ТВ-6, где он вместе с Отаром Кушанашвили прославился неудобными вопросами к артистам. В последние годы Соседов был постоянным членом жюри шоу «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!» на НТВ, вел ток-шоу «За гранью» и жил с матерью Антониной Петровной, за которой ухаживал после смерти отца.

Он скончался 23 сентября 2026 года в Нерюнгри, куда приехал как глава жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока», — причиной смерти стала черепно-мозговая травма после падения на лестнице в отеле.