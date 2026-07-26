«Трагедия, связанная с моим отцом»: Алена Блин расплакалась во время шоу «Мастер игры»

В новом выпуске шоу ТНТ «Мастер игры», которое вышло в эфир в минувшую субботу, случилось то, чего не ожидали даже бывалые участники реалити: железная психика Алены Жигаловой дала сбой — и причиной этому стал экстрасенс Александр Шепс. Его появление на завтраке стало сюрпризом для всех. Медиум неожиданно вошел в игру и сразу надавил на самые уязвимые точки участников проекта.
Шепс заговорил с 45-летней Аленой о ее семье — в частности, о Сергее, брате ее отца. Тема оказалась настолько болезненной, что сдержанная и привыкшая держать эмоции при себе звезда не смогла совладать с нахлынувшими чувствами. Она закрыла лицо обеими руками. Слезы полились сами собой, и, не в силах продолжать разговор, Алена встала и быстрым шагом вышла из комнаты, оставив остальных участников в растерянности.
Олег Верещагин, наблюдавший эту сцену, не скрывал своего потрясения.
«Он ей сказал что‑то такое, что не выдержала одна из самых крепких эмоционально женщин, которых я встречал в реалити», — поделился он.
Для «темного» игрока это стало почти откровением: видеть, как буквально за секунду сильная, закаленная реалити‑шоу женщина «рассыпалась» и превратилась в человека, которому просто нужно побыть наедине со своей болью, оказалось неожиданно пронзительным.
Алена Блин плакала на глазах у Александра Шепса. Фото: кадр шоу «Мастер игры»
Позже Алена Блин объяснила свой срыв.
«Поскольку у меня в жизни произошла трагедия, связанная с моим отцом, он ушел из жизни, а поскольку у меня еще до сих пор живы эти все эмоции, я не знаю, что со мной произошло. Железная психика дала сбой. Почему‑то у меня на глазах появились слезы, и я решила вообще уйти», — призналась она.
Звезда рассказала, что ее отец скончался в прошлом году из‑за внезапной болезни. Раны еще не затянулись. И готовы обнажиться и начать кровоточить от одного слова.
Этот эпизод с Аленой показал: за броней жесткого реалити‑образа скрывается живой человек, которому не чужды боль и слезы. И иногда именно это делает шоу по‑настоящему человечным.
А вы следите за событиями в шоу «Мастер игры»? Что думаете по его поводу? Поделитесь в комментариях.