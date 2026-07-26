«Трагедия, связанная с моим отцом»: Алена Блин расплакалась во время шоу «Мастер игры»

В новом выпуске шоу ТНТ «Мастер игры», которое вышло в эфир в минувшую субботу, случилось то, чего не ожидали даже бывалые участники реалити: железная психика Алены Жигаловой дала сбой — и причиной этому стал экстрасенс Александр Шепс. Его появление на завтраке стало сюрпризом для всех. Медиум неожиданно вошел в игру и сразу надавил на самые уязвимые точки участников проекта.

Шепс заговорил с 45-летней Аленой о ее семье — в частности, о Сергее, брате ее отца. Тема оказалась настолько болезненной, что сдержанная и привыкшая держать эмоции при себе звезда не смогла совладать с нахлынувшими чувствами. Она закрыла лицо обеими руками. Слезы полились сами собой, и, не в силах продолжать разговор, Алена встала и быстрым шагом вышла из комнаты, оставив остальных участников в растерянности.

Олег Верещагин, наблюдавший эту сцену, не скрывал своего потрясения.

«Он ей сказал что‑то такое, что не выдержала одна из самых крепких эмоционально женщин, которых я встречал в реалити», — поделился он.

Для «темного» игрока это стало почти откровением: видеть, как буквально за секунду сильная, закаленная реалити‑шоу женщина «рассыпалась» и превратилась в человека, которому просто нужно побыть наедине со своей болью, оказалось неожиданно пронзительным.