Товстик — о том, как муж усомнился в отцовстве из-за Дибровой: "Сделал генетический тест"

Елена Товстик в программе "Малахов" на телеканале "Россия 1" заявила, что именно Полина Диброва причастна к ее разводу с миллионером. Хотя сам Роман Товстик говорит об обратном. Бизнесмен заверил, что, как он ни старался сохранить семью, у него ничего не получилось.

Товстик не обманывал жену

Миллиардер утверждает, что никогда не обманывал Елену. Именно он выступил инициатором развода. Но, как говорит Товстик, он повел себя честно. Жена знала, что он собирается с ней развестись. Они это много раз обсуждали.

Однако Елена утверждает, что все случившееся стало для нее полной неожиданностью. Слова мужа она и вовсе назвала "полным враньем". Товстик подметила, что жена Дмитрия Диброва давно делала все, чтобы настроить Романа против нее.

"Ему уже капали на мозги… подруги, Полина. Потому что, когда у меня родился пятый ребенок, родилась голубоглазая блондинка. Именно она, ее подруги говорили, что ребенок не от тебя. Он сделал даже генетический тест. Ну какой тест? Она — копия его бабушки… Именно из-за него ребенок родился недоношенным, он бросил меня во время родов и уехал в Аргентину", — заявила Елена.

Товстик уже разводился

Говорят, что в свое время миллиардер ушел от первой жены ради отношений с 17-летней Еленой. В браке у них родилось шестеро детей. Первая жена бизнесмена Юлия Гольдорт уверена, что нынешняя избранница ее экс-возлюбленного получила то, что заслужила. Теперь и Елену ждет развод. А сам Товстик заверил, что у него не было никаких конфликтов с Юлией. Они не ходили по судам и ничего не делили.

Кстати, ранее адвокат Катя Гордон также обвиняла Полину в крахе семьи Товстиков. А муж Дибровой успел найти утешение в компании 18-летней дочки Даны Борисовой. Шоумена заметили на празднике Полины в одном из ресторанов.