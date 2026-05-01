Торнике Квитиани рассказал о травме на «Титанах»: «Перелом ноги и восстановление»

Квитиани признался, что перед началом состязаний он усердно готовился и находился в отличной физической форме. Однако травма случилась по нелепой случайности.

«Я прошел действительно тяжелые испытания, был на многих дополнительных и в очень хорошей форме. Но, к сожалению, по глупости, на этапе скалолазания получил травму», — рассказал артист.

После инцидента прошло некоторое время, прежде чем он обратился к врачам. Спустя три месяца Квитиани сделал рентгеновский снимок.

«Спустя некоторое время сделал рентген — прошло уже три месяца — и оказалось, что кость срослась. Там какая-то маленькая косточка отломалась», — сообщил певец.

Несмотря на то что перелом зажил, полностью восстановиться пока не удалось. Квитиани продолжает испытывать неприятные ощущения в ноге.

«Но и сейчас, спустя 3-4 месяца после «Титанов», я все равно ощущаю дискомфорт в ноге», — признался участник шоу .

Торнике Квитиани — певец и шоумен грузинского происхождения, получивший известность после участия в проекте «Голос» и создания группы. Он известен своей любовью к спорту и физическим нагрузкам.

Шоу «Титаны» представляет собой соревнование сильнейших атлетов, где участники проходят сложные испытания на выносливость и силу. Травмы во время выполнения опасных трюков и этапов, связанных со скалолазанием и преодолением препятствий, случаются регулярно, но не всегда становятся достоянием общественности.