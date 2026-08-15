Торнике Квитатиани впервые показал свою юную невесту в Париже

Торнике Квитатиани решил отметить свой 34‑й день рождения по‑особенному — и подарил поклонникам не просто праздничный пост, а настоящую романтическую историю. 15 августа спортсмен впервые публично показал свою невесту и поделился кадрами из столицы Франции, на которых делает предложение своей возлюбленной Диане.
Избранница младше Торнике на 13 лет, а местом для важного события он выбрал Париж — в свидетели спортсмен, как истинный романтик, взял саму Эйфелеву башню, у подножия которой вручил свою руку и сердце Диане. Атмосфера города, ставшего символом любви, идеально дополнила этот трогательный момент.
Сам Торнике не скрывает, насколько значимым стал для него этот день.
«Сегодня мой лучший день рождения, так как у меня есть она. 29.01.2026. Спасибо вам за теплые слова в наш адрес!» — написал он в личном блоге.
Торнике Квитатиани и его невеста Диана, которой всего 20 лет. Фото: соцсети Торнике Квитатиани
Дата в публикации — 29 января 2026 года — вероятно, имеет особый смысл для пары: возможно, это день их знакомства или другая важная веха, которую они хотят запомнить. Поклонники уже активно поздравляют влюбленных, отмечая, что история пары получилась по‑настоящему кинематографичной — с красивой локацией, искренними эмоциями и атмосферой настоящего праздника.
Торнике ранее рассказывал о знакомстве с Дианой. Он подчеркнул, что его избранница грузинка. Фото Дианы ему показывали родственники, но, по признанию Торнике, у него не екало. К тому же, юная Диана сначала показалась ему ребенком. Но спустя какое-то время он увидел девушку в Сети, она ему понравилась. Торнике написал Диане. И с того момента начался их роман, который обещает завершиться пышной свадьбой.
Аккурат перед тем, как сделать предложение возлюбленной, Торнике Квитатиани показал себя, как ярый женоненавистник. Он устроил скандал на шоу «Мастер игры», публично наорав на Анну Седокову. Торнике довел певицу до слез своими высказываниями. Это было ужасно. Он явно продемонстрировал, что не может держать эмоции под контролем. Невесте Торнике есть над чем задуматься.
А вы как думаете, Торнике Квитатиани будет срываться на свою будущую жену, как он сделал это в случае с Анной Седоковой?