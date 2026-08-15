Торнике Квитатиани впервые показал свою юную невесту в Париже

Торнике Квитатиани решил отметить свой 34‑й день рождения по‑особенному — и подарил поклонникам не просто праздничный пост, а настоящую романтическую историю. 15 августа спортсмен впервые публично показал свою невесту и поделился кадрами из столицы Франции, на которых делает предложение своей возлюбленной Диане.

Избранница младше Торнике на 13 лет, а местом для важного события он выбрал Париж — в свидетели спортсмен, как истинный романтик, взял саму Эйфелеву башню, у подножия которой вручил свою руку и сердце Диане. Атмосфера города, ставшего символом любви, идеально дополнила этот трогательный момент.

Сам Торнике не скрывает, насколько значимым стал для него этот день.