«Топят друг друга»: показавшая, как кормит грудью сына, Катерина Шпица ответила на хейт в Сети

Ответ на упреки: о женской солидарности

Подобные слова задели актрису. Катерина не стала сглаживать углы и честно призналась, что негатив по‑прежнему ранит ее, несмотря на годы публичной жизни.

Больше всего Шпицу поразило, что критикуют ее именно женщины — вместо того, чтобы поддержать друг друга. В своем посте актриса подняла более глубокую проблему: культуру осуждения, которая пронизывает женское сообщество.

«Пока у нас женщины к женщинам так относятся, называют свои же менструации „парашей“, осуждают проявления телесности и сексуальности, критикуют тело, топят друг друга в комментариях и т. п., качество мужчин и отношений будет снижаться и дальше вот по такому бессознательному запросу на ничтожность», — заявила Катерина.

Поддержка и солидарность

Несмотря на негатив, тех, кто поддержал актрису, оказалось больше. Среди них — Регина Тодоренко, телеведущая и мама троих сыновей. Опыт Шпицы вдохновил ее на собственный откровенный пост: Регина тоже рассказала о своем пути грудного вскармливания, показав, что тема материнства может звучать без стыда и прикрас.

Такой отклик подчеркивает важный тренд: все больше публичных женщин выбирают честность и стараются снимать табу с естественных процессов, связанных с рождением и воспитанием детей.

Материнство и принятие своего тела

Катерина Шпица стала мамой во второй раз в мае — она родила сына Богдана от мужа Руслана Панова. У актрисы также есть 14‑летний сын Герман от предыдущих отношений.

Тема принятия своего тела для Шпицы — не разовая акция, а последовательная позиция. Ранее она опубликовала снимки в нижнем белье, где показала фигуру после родов. При этом Катерина специально попросила мужа, который выступил в роли фотографа, не ретушировать ее силуэт. Так она хотела показать реальную, а не «отфотошопленную» картину — и напомнить, что материнство меняет тело, и в этом нет ничего постыдного.

Что стоит за откровенностью

Поступок Катерины — это не просто желание поделиться личным. Это попытка разрушить стереотипы, в которых материнство должно быть «идеальным», незаметным и удобным для окружающих. Ее слова о женской солидарности звучат как призыв: вместо осуждения — поддержка, вместо конкуренции — понимание. И в этом контексте ее кадры становятся не «излишней откровенностью», а важным высказыванием о праве женщины быть настоящей.

А вы как считаете, женщина должна прятаться, когда кормит ребенка грудью или нет? Поделитесь в комментариях.