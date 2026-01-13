"Только для нас": Собчак рассекретила частный концерт Леонтьева в Таиланде

Телеведущая Ксения Собчак устроила себе по-настоящему звездный отдых в Таиланде. Оказалось, что частью ее отпуска стал эксклюзивный мини-концерт, который специально для нее и ее компании дал сам Валерий Леонтьев.

В своем блоге 42-летняя журналистка поделилась яркими впечатлениями от этой встречи. Она призналась, что выступление легенды эстрады произвело на нее сильное впечатление.

"Это было незабываемо и только для нас до официального концерта", — написала Ксения.

Она намеренно оставила интригу, не раскрывая всех деталей организации такого необычного мероприятия. Собчак лишь загадочно намекнула, что "места надо знать", дав понять, что попала на закрытое событие, недоступное для простых туристов или поклонников.

Леонтьев в ударе

В Сеть уже попали кадры с этого приватного вечера. Видно, как 75-летний Валерий Леонтьев с большими эмоциями исполняет свой знаменитый хит "Казанова" для небольшой избранной аудитории.

Почему это уникальное событие

Концерт стал особенно ценным, учитывая нынешние обстоятельства жизни артиста. Валерий Леонтьев покинул Россию в 2022 году и с тех пор ведет очень закрытый образ жизни, не общаясь с прессой. Он давно живет в своем роскошном доме в пригороде Майами.

В 2024 году певец официально объявил о завершении своей карьеры. Его директор не раз подчеркивал, что Леонтьев не планирует возвращаться на сцену и давать публичные концерты. Именно поэтому частное выступление для узкого круга лиц, в который попала Собчак, выглядит уникальным исключением из правил и настоящей удачей.