«Точно понимаешь — чайлдфри ты или нет»: жена Ивлева больше не хочет от него детей

Семейная жизнь звездной пары Константина и Валерии Ивлевых всегда вызывает живой интерес публики, а теперь поводом для обсуждения стало откровенное признание жены знаменитого шеф-повара. 34‑летняя Валерия Ивлева заявила, что не собирается становиться мамой во второй раз и теперь относит себя к категории чайлдфри.

Ее позиция — не импульсивный порыв, а взвешенное решение, подкрепленное личным опытом. При этом Валерия не скрывает иронии по поводу тех, кто объявляет себя чайлдфри, не имея детей. Своими рассуждениями мама четырехлетней девочки в подкасте «Не мамкай!».

«Вот эти люди, у которых нет детей и они говорят, что они чайлдфри, — это странные люди. Потому что они не могут понять, когда они не попробовали. А когда у тебя ребенку 4 года, ты уже точно понимаешь — чайлдфри ты или нет», — откровенно высказалась Валерия.

Сейчас супруги воспитывают 4‑летнюю дочь Нику. Именно малышка, по словам родителей, сыграла особую роль в их отношениях: она словно нашла те самые «ниточки», которые помогли Константину и Валерии задуматься о воссоединении после развода летом 2025 года.

Для пары дочь стала не только радостью, но и связующим звеном, подтолкнувшим их к решению быть вместе.

Ранее в этом же шоу Валерия Ивлева (Куденкова) рассказала об отношениях с детьми мужа от первого брака.

А вам понятна позиция жены Ивлева? Поделитесь в комментариях.