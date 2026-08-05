Тимура Родригеза не пустили на суд с бывшей женой из-за снижения алиментов

Громкое дело Тимура Родригеза об алиментах вновь оказалось в центре внимания: суд первой инстанции не пошел навстречу певцу и отказал в снижении ежемесячных выплат бывшей супруге. Ситуация развивается на фоне серьезных финансовых сложностей артиста и непростых бытовых обстоятельств — а теперь еще и бюрократических казусов, из‑за которых сам Родригез не смог лично присутствовать на заседании.

В первой инстанции суд отказал певцу в снижении алиментов — согласно договору Тимур еще до официального развода обязался выплачивать Анне Девочкиной 1,5 миллиона на содержание сыновей Мигеля и Даниэля.

История с последним слушанием 4 августа получилась почти анекдотичной, но для самого артиста — совсем не веселой: Тимур приехал в суд точно к назначенному времени, рассчитывая лично отстоять свою позицию, однако второпях оставил дома паспорт. Несмотря на узнаваемость звезды, приставы были непреклонны: без документа в зал заседаний его не пустили. В итоге отстаивать интересы Родригеза пришлось его адвокатам.

Защитники шоумена представили внушительный пакет документов, призванный доказать, что запрашиваемые суммы стали для него непосильными: выписки со счетов, данные о доходах от выступлений, налоговые декларации. При этом представители обеих сторон — и Тимура, и Анны — настаивали на том, чтобы сделать процесс закрытым: по их словам, это помогло бы избежать утечки личных данных. Однако суд отклонил ходатайство. Вероятно, такое решение связано с резонансом, который вызвал предыдущий этап разбирательства: тогда в СМИ попали отдельные высказывания, спровоцировавшие широкий скандал.

Напомним, в прошлый раз решение выносилось без учета реального уровня доходов Родригеза, которые за последние годы заметно снизились. При этом суд принял во внимание дороговизну жизни в Испании, куда Анна Девочкина переехала с детьми. Так, только аренда жилья в Мадриде обходится ей в 6,5 тысяч евро ежемесячно. Судья также сочла, что переезд мальчиков в Москву мог бы ухудшить их привычный уровень жизни. Не нашла понимания у суда и идея артиста пересадить сыновей из бизнес‑класса в эконом при авиаперелетах.

«Вы сами их к этому приучили», — безапелляционно заявила судья Пресненского суда.

По некоторым данным, на недавнем заседании Тимур, в частности, хотел донести, что при возвращении в Россию он сделает все возможное, чтобы уровень жизни Мигеля и Даниэля не пострадал. Однако разбирательство не завершилось: процесс отложили, следующее слушание пройдет 20 августа в Мосгорсуде.

Тем временем бывшая жена артиста уже запустила механизм принудительного взыскания: в отношении Родригеза возбуждено исполнительное производство на сумму 7 миллионов рублей — долг по алиментам. Постановления пришли к артисту прямо в день его свадьбы с Катей Кабак. Кроме того, Анна пыталась добиться запрета на выезд Тимура за границу — что фактически осложнило бы возможность отца видеться с сыновьями. Но в этой просьбе суд ей отказал.

Тимур Родригез и Анна Девочкина прожили в браке шестнадцать лет. О том, что он принял решение развестись, Родригез сообщил жене по телефону. Сейчас шоумен счастливо женат на новой избраннице Кате Кабак.

По материалам Starhit

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