Тимур Родригез женился на Кате Кабак

Сегодня в Дворце бракосочетания № 1 состоялось радостное событие — Тимур Родригез связал себя узами брака с Катей Кабак. Союз двух ярких личностей стал логичным завершением их романтической истории: чувства пары прошли проверку временем, а день свадьбы превратился в настоящий праздник.

Напомним, Тимур сделал Кате предложение еще в апреле этого года — к тому моменту влюбленные уже два года шли рука об руку, укрепляя свои отношения. И вот теперь их союз официально скреплен.

Сразу после церемонии молодожены вместе с близкими и друзьями запрыгнули в экскурсионный автобус — так они решили необычно продолжить празднование, добавив в торжество нотку приключений и веселья.

Для обоих супругов этот брак — вторая попытка создать счастливую и гармоничную семью.

Первой женой Тимура Родригеза была Анна Девочкина — пара поженилась в 2007 году, их брак продлился 16 лет. В семье родились двое сыновей — Мигель и Даниэль. Тимур и Анна расстались в 2023 году, и артист сосредоточился на новых жизненных этапах, в том числе на отношениях с Катей Кабак. Как рассказывала Анна, о своем желании развестись супруг сообщил ей по телефону. Некоторое время после развода Родригез полностью содержал бывшую жену и сыновей, которые уехали жить в Испанию.

Катя Кабак до отношений с Тимуром Родригезом была замужем за бизнесменом Андреем Барби, с которым познакомилась во время учебы в Великобритании. Пара вела закрытый образ жизни, и о разводе стало известно уже после расставания. У бывших супругов есть дочь Кристина.

По материалам Super

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