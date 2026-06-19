Тимати просит о помощи: хочет купить «Бугатти» Майкла Джексона

Мир шоу‑бизнеса порой напоминает театр абсурда, где грань между реальностью и провокацией стирается с каждым новым постом в соцсетях. Вот и на этот раз интернет всколыхнула неожиданная новость: рэпер Тимати заявил о желании приобрести Bugatti из коллекции Майкла Джексона — и сделал это явно не всерьез.

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, сообщил о своем «плане» в личном блоге и даже обратился к подписчикам за помощью — видимо, самостоятельно выйти на представителей наследия короля поп‑музыки ему не удалось.

«Ребят, помогите связаться с командой Майкла Джексона. Хочу купить его «Бугатти», — написал Тимати в личном блоге.

Коллекция автомобилей Майкла Джексона действительно впечатляла: в ней были как современные, так и раритетные машины, мотоциклы и даже специальные автобусы для туров. Среди самых известных экземпляров:

Cadillac Fleetwood, засветившийся в оскароносном фильме «Шофер мисс Дэйзи»;

шикарный Rolls‑Royce Silver Seraph 1999 года;

огромный Rolls‑Royce Silver Spur II Touring Limousine 1990 года;

автобус Neoplan 1997 года, созданный по спецзаказу: с креслами из первого класса аэробуса, кожаными диванами, отделкой из гранита, плоскими телевизорами, душем и туалетом в золоте.

Но вот Bugatti в списках лучших машин Джексона нет. Тогда зачем же Тимати заговорил именно об этом автомобиле?

Ответ прост: скорее всего, это троллинг. Рэпер иронично отреагировал на историю блогера Асхаба Тамаева, известного как «Чеченский Халк». Накануне тот заявил, что приобрел Bugatti у знаменитого футболиста Криштиану Роналду — а заодно получил подписанную футболку, мяч и фирменные часы с гравировкой.

По словам Тамаева, он мечтал купить машину у «самой медийной личности в мире», ведь Bugatti Роналду — это не просто автомобиль, а символ величия. Блогер утверждал, что лично написал спортсмену в соцсетях и предложил «любые деньги», призвав своих подписчиков сделать то же самое. Роналду, по его словам, сначала попросил остановить спам и пригрозил блокировкой, но позже сделка все‑таки состоялась. И якобы за девять миллионов долларов (более 660 миллионов рублей) Роналду согласился расстаться со своим авто.

Тамаев даже опубликовал «распаковку» Bugatti, однако многие пользователи отнеслись к этой истории скептически. Похоже, Тимати тоже не поверил в правдивость рассказа — и решил обыграть ситуацию с фирменным юмором, запустив шуточный «аукцион» за несуществующий автомобиль из коллекции Майкла Джексона.